ua en ru
Чт, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери

Україна, Четвер 21 листопада 2024 18:59
UA EN RU
Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери Фото: пенсіонери в Україні працюють не тільки водіями та сторожами (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні частка працівників передпенсійного віку 51-60 років становить 18,3%, працівників пенсійного віку - 10,3% загальної чисельності працевлаштованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду, які публікує Центр Разумкова.

За цими даними, найбільш поширеними професіями для людей пенсійного віку є: водій автотранспортних засобів, сторож, прибиральник службових приміщень, охоронник, підсобний робітник, двірник, продавець продовольчих товарів, вчитель закладу загальної середньої освіти, молодший медперсонал, машиніст (кочегар) котельні.

Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери

Порівняно з працівниками середнього віку, люди старшого віку досить пропорційно або навіть більше представлені на посадах професіоналів (зокрема викладачі) та фахівців (технічні фахівці), працівників сфери послуг (охоронник, кухар, молодший медперсонал, соціальний робітник).

Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери

Також вони є серед кваліфікованих сільськогосподарських робітників, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, швачок, водіїв, а також у найпростіших професіях (прибиральники, сторожа, двірники, підсобні робітники, пакувальники).

Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери

Дещо недопредставлені на посадах керівників підприємств, установ та організацій, і дуже мало представлені серед керівників малих підприємств та менеджерів підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів.

"Це може свідчити про обмежений доступ людей старшого віку до керівних посад у приватному секторі", - зазначають в Центрі Разумкова.

Працюючі пенсіонери

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, серед людей пенсійного віку 11,5% відповіли, що живуть переважно за рахунок зарплати. А загалом серед людей пенсійного віку (старше 60 років) 17% відповіли, що вони працюють.

На питання "До якого віку ви готові працювати?" 29% українців відповіли, що до 60 років, 12% - готові працювати до 61-65 років, 3% - до 66-70 років і 15% - до 50-59 років. При цьому 20% відповіли, що взагалі не можуть або не готові працювати.

Підвищення пенсійного віку схвалюють лише 7% громадян.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсії в Україні
NEWS
Росія після застосування міжконтинентальної ракети деградувала до стану КНДР, - МЗС
Росія після застосування міжконтинентальної ракети деградувала до стану КНДР, - МЗС
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті