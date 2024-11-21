Не тільки водій чи сторож: на яку роботу можуть розраховувати українські пенсіонери

В Україні частка працівників передпенсійного віку 51-60 років становить 18,3%, працівників пенсійного віку - 10,3% загальної чисельності працевлаштованих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Пенсійного фонду, які публікує Центр Разумкова .

За цими даними, найбільш поширеними професіями для людей пенсійного віку є: водій автотранспортних засобів, сторож, прибиральник службових приміщень, охоронник, підсобний робітник, двірник, продавець продовольчих товарів, вчитель закладу загальної середньої освіти, молодший медперсонал, машиніст (кочегар) котельні.

Порівняно з працівниками середнього віку, люди старшого віку досить пропорційно або навіть більше представлені на посадах професіоналів (зокрема викладачі) та фахівців (технічні фахівці), працівників сфери послуг (охоронник, кухар, молодший медперсонал, соціальний робітник).

Також вони є серед кваліфікованих сільськогосподарських робітників, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків, слюсарів-сантехніків, слюсарів-ремонтників, швачок, водіїв, а також у найпростіших професіях (прибиральники, сторожа, двірники, підсобні робітники, пакувальники).

Дещо недопредставлені на посадах керівників підприємств, установ та організацій, і дуже мало представлені серед керівників малих підприємств та менеджерів підприємств, установ, організацій та їхніх підрозділів.

"Це може свідчити про обмежений доступ людей старшого віку до керівних посад у приватному секторі", - зазначають в Центрі Разумкова.