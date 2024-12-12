Украинцы назвали главные преимущества и недостатки работников пенсионного возраста

На вопрос о качествах работников старшего возраста, по сравнению с работниками младшего и среднего возраста наибольший процент (75,1%) набрал вариант ответа "больший профессиональный опыт и практические навыки, готовность к наставничеству".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова .

В то же время значительная часть респондентов выбрала скорее отрицательные варианты ответов:

меньшие амбиции, не гонятся за карьерой - 72,8% респондентов,

соглашаются на меньшую зарплату - 61,2%,

меньше сил и меньшая производительность - 58,2%,

невосприятие новаций, ограниченные навыки в сфере передовых, цифровых технологий, худшие знания иностранных языков - 49,7%,

незаинтересованность перспективами развития бизнеса - 39,9% респондентов.

Причем респонденты в возрасте 50-59 лет и особенно респонденты в возрасте 60+ лет давали утвердительный ответ на эти вопросы примерно с той же частотой, как респонденты среднего возраста.

"Высокие проценты подтверждающих ответов об отказе от карьерных амбиций и согласия на меньшую зарплату можно расценивать как свидетельство о распространенности нарушений трудовых прав людей старшего возраста, в частности давление и дискриминацию на рабочем месте", - говорится в публикации.

Хотя национальное законодательство о занятости и труде содержит запрет всех форм дискриминации, в т. ч. по признакам возраста, выполнение этих норм закона на практике не контролируется. Институциональная способность Государственной службы Украины по вопросам труда (Гоструда) остается слабой, отмечают авторы исследования.

Плановые проверки охватывают преимущественно технические вопросы охраны труда и часто останавливаются мораториями по разным причинам (кризис, пандемия, сейчас - военное положение). Внеплановые проверки инспекторы труда проводят в случае обращений работников, но такие обращения касаются преимущественно случаев невыплаты заработной платы или увольнения по инициативе работодателя, где факты нарушений доказать относительно просто, добавили социологи.

Социологический опрос проводился Центром Разумкова с 6 по 12 июня 2024 года среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на тех территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.