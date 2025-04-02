Українці назвали головне джерело отримання новин, і це не телемарафон

За даними опитування, 65% респондентів дивляться, читають, слухають новини кожен день, 19% ˗ кілька разів на тиждень, лише 14% ˗ рідше (6% ˗ приблизно раз на тиждень, 3% ˗ кілька разів на місяць, 5% ˗ ніколи або майже ніколи).

Коли громадяни звертаються до новинних джерел, вони найчастіше шукають новини про вторгнення Росії та триваючу повномасштабну війну в Україні (75%). Також часто називають новини України (про національну політику, уряд) (48%), міжнародні новини (43,5%), новини про погоду, клімат та/або природні катастрофи (33%), місцеві новини або новини громади (включаючи події, злочинність, місцеве самоврядування) (33%).

Рідше називають новини про здоров'я та добробут (22%), соціальні проблеми (19%), економічні та фінансові новини (17%), спортивні новини (15%), новини про розваги, поп-культуру, моду, мистецтво/книги (14%).

Найчастіше респонденти використовують для отримання новин соціальні мережі (на це вказали 72%). Ще 42% опитаних використовують канали на YouTube, 39,5% ˗ телеканали, що входять до телемарафону "Єдині новини", 34% ˗ інші ТВ канали, 21% ˗ новинні сайти, та онлайн видання, 11% ˗ радіо/подкасти, лише 4% ˗ друковані газети.

Лише 17% опитаних зазначили, що не використовують соціальні мережі для отримання новин. Найчастіше використовується Telegram (62%) та YouTube (47%) та Facebook (35% опитаних). Instagram використовують 23%, Х (Twitter) ˗ лише 4%.

Дослідження проводилося Центром Разумкова з 23 по 29 січня 2025 року в рамках проєкту "Ментальна стійкість", ініційованої Daily Humanity Foundation. Опитано 2018 респондентів. Похибка вибірки - 2,3%.