Украинцы назвали главный источник получения новостей, и это не телемарафон

По данным опроса, 65% респондентов смотрят, читают, слушают новости каждый день, 19% ˗ несколько раз в неделю, только 14% ˗ реже (6% ˗ примерно раз в неделю, 3% ˗ несколько раз в месяц, 5% ˗ никогда или почти никогда).

Когда граждане обращаются к новостным источникам, они чаще всего ищут новости о вторжении России и продолжающейся полномасштабной войне в Украине (75%). Также часто называют новости Украины (о национальной политике, правительстве) (48%), международные новости (43,5%), новости о погоде, климате и/или природных катастрофах (33%), местные новости или новости общины (включая события, преступность, местное самоуправление) (33%).

Реже называют новости о здоровье и благосостоянии (22%), социальные проблемы (19%), экономические и финансовые новости (17%), спортивные новости (15%), новости о развлечениях, поп-культуре, моде, искусстве/книгах (14%).

Чаще всего респонденты используют для получения новостей социальные сети (на это указали 72%). Еще 42% опрошенных используют каналы на YouTube, 39,5% ˗ телеканалы, входящие в телемарафон "Единые новости", 34% ˗ другие ТВ каналы, 21% ˗ новостные сайты и онлайн издания, 11% ˗ радио/подкасты, только 4% ˗ печатные газеты.

Только 17% опрошенных отметили, что не используют социальные сети для получения новостей. Чаще всего используется Telegram (62%) и YouTube (47%) и Facebook (35% опрошенных). Instagram используют 23%, Х (Twitter) ˗ только 4%.

Исследование проводилось Центром Разумкова с 23 по 29 января 2025 года в рамках проекта "Ментальная устойчивость", инициированной Daily Humanity Foundation. Опрошено 2018 респондентов. Погрешность выборки - 2,3%.