Українці назвали другу після війни проблему. Але вони з нею майже не стикаються

Повномасштабну війну, розв'язану Росією проти України, назвали найсерйознішою проблемою 95% респондентів.

Корупція є головною проблемою для 92% опитаних.

Більшість українців (60%) вважають корупцію поширеною в країні.

За останній рік лише 15% українців мали корупційний досвід. Стільки громадян стикалися з проявами корупції з боку представників державних органів, в тому числі освітніх, медичних чи інших організацій.

Водночас українці переконані, що органи державної влади стали більш корумпованими.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) Протягом 2007-2009 років КМІС виступав партнером проєкту "Сприяння активній участі громадян у протидії корупції", що виконувався Менеджмент Сістемз Інтернешнл (MSI) за фінансування USAID.

В рамках цього проєкту КМІС розробив методологію для масштабного національного опитування. Базове дослідження проводилось у 2007 році і повторне дослідження - у 2009 році. Згодом дослідження було повторене за сприяння проектів UNITER (2011, 2015) та ENGAGE (2018, 2021, 2023 та 2024) за фінансування USAID. Кожна хвиля дослідження охоплювала понад 10 000 респондентів та використовувала співставний інструментарій та методологію.

У 2023 та 2024 роках в умовах повномасштабної війни основне опитування 10 000 респондентів. Окрім того, було опитано 1 000 ВПО у тих же областях та 2 000 шукачів притулку за кордоном (з використанням дистанційних методів – онлайн, месенджери тощо).