Украинцы назвали вторую после войны проблему. Но они с ней почти не сталкиваются

Полномасштабную войну, развязанную Россией против Украины, назвали самой серьезной проблемой 95% респондентов.

Коррупция является главной проблемой для 92% опрошенных.

Большинство украинцев (60%) считают коррупцию распространенной в стране.

За последний год только 15% украинцев имели коррупционный опыт. Столько граждан сталкивались с проявлениями коррупции со стороны представителей государственных органов, в том числе образовательных, медицинских или других организаций.

В то же время украинцы убеждены, что органы государственной власти стали более коррумпированными.

Киевский международный институт социологии (КМИС) В течение 2007-2009 годов КМИС выступал партнером проекта "Содействие активному участию граждан в противодействии коррупции", который выполнялся Менеджмент Системз Интернешнл (MSI) при финансировании USAID.

В рамках этого проекта КМИС разработал методологию для масштабного национального опроса. Базовое исследование проводилось в 2007 году и повторное исследование - в 2009 году. Впоследствии исследование было повторено при содействии проектов UNITER (2011, 2015) и ENGAGE (2018, 2021, 2023 и 2024) при финансировании USAID. Каждая волна исследования охватывала более 10 000 респондентов и использовала сопоставимый инструментарий и методологию.

В 2023 и 2024 годах в условиях полномасштабной войны основной опрос 10 000 респондентов. Кроме того, было опрошено 1 000 ВПО в тех же областях и 2 000 искателей убежища за рубежом (с использованием дистанционных методов - онлайн, мессенджеры и т.д.).