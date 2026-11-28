Докази геноциду: як радянська влада цілеспрямовано нищила українців

– Які рішення радянської влади доводять, що Голодомор 1932-1933 років був саме геноцидом українців?

– Ще у 2009-10 роках, коли СБУ розслідувала справу геноциду, слідчі зібрали близько 80 постанов та рішень найвищих органів влади СРСР та УСРР, які свідчили, що певні дії Кремля свідомо посилювали голод в Україні в 1932-1933 роках.

Ці рішення застосовували виключно до України і заселених українцями районів Північного Кавказу, особливо Кубані, водночас для інших регіонів подібних розпоряджень не було.

Однією з основних тез тих, хто заперечує Голодомор, є те, що, мовляв, в інших регіонах СРСР теж був голод і страждали всі однаково. Проте згадані постанови показують, що радянська влада мала на меті цілеспрямовано переслідувати українців і створити умови, які призводили б до їх вимирання.

А це, за визначенням міжнародної Конвенції про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, називається геноцидом.

Читайте також: Вся правда про Голодомор: інтерв’ю з істориком про злочини сталінського режиму

У постанові ЦК Всесоюзної комуністичної партії більшовиків та Ради народних комісарів СРСР "Про хлібозаготівлі в Україні, на Північному Кавказі та у Західній області" від 14 грудня 1932 року згадується, що потрібно не лише завершити збір хліба, а й "очистити" партійні та радянські організації від “петлюрівських” та інших "буржуазно-націоналістичних елементів".

Цією ж постановою приписано виселити до північних областей СРСР станицю Полтавську, що на Кубані.

Постанова чітко пов'язує організацію Голодомору із національною складовою – українців треба покарати голодом, і водночас прибрати із українських земель "петлюрівців" і "націоналістів".

Старший науковий співробітник Національного музею Голодомору-геноциду Андрій Козицький (фото clio.lnu.edu ua)

– Чи вдалося радянській владі досягнути політичних цілей?

– Кінцева мета Сталіна і його поплічників була ліквідація не всіх українців, бо ми надто чисельний народ, щоб нас знищити геноцидом, а саме винищення провідної верстви українців – тих, хто міг організувати унезалежнення України від СРСР. На це звернув увагу ще сам творець терміну геноцид американський правник єврейського походження Рафал Лемкін.

Тому, на коротку перспективу більшовики свого досягнули – у середині минулого століття загальмували шлях України до незалежності. Але врешті-решт ми таки її здобули. Хоча і зараз змушені боротися з тим самим ворогом, який намагався ліквідувати нас як націю.

– У чому проявлялася відмінність політики Москви щодо України та інших регіонів СРСР під час Голодомору?

– 6 грудня 1932 року Влас Чубар і Станіслав Косіор підписали спільну постанову Ради народних комісарів УРСР та Центрального комітету КП(б)У "Про занесення на "чорну дошку" сіл, які злісно саботують хлібозаготівлі".

Ці села блокували: з них вивозили увесь хліб, усі товари, а людям забороняли виїжджати. У постанові згадувалися шість українських сіл, згодом рахунок покарних у такий спосіб населених пунктів пішов на сотні.

При цьому, застосування практики "чорних дошок" в інших регіонах Радянського Союзу ніде не мало таких масштабів як в Україні та заселених українцями районах Північного Кавказу. Це доводить особливе ставлення Кремля до України.

Під час Голодомору українцям забороняли залишати територію УСРР. Постає питання: якщо голод був скрізь у СРСР однаковий, чому не можна було виїхати до Білорусі чи Росії? Так само блокували райони Північного Кавказу. Саме українці мали стати жертвами геноциду, бо на наших територіях Москва зумисно посилювала голод.

– Якими є сучасні оцінки кількості жертв Голодомору? Чому ще кілька років тому називали вдвічі вищі цифри?

– Під час Голодомору влада не вела реєстру смертей, а згодом намагалася приховати реальну кількість жертв. Перші цифри жертв були оціночними – вони не спирались на документи чи статистичні дослідження.

Після проголошення Незалежності України відкрилися архіви і почалася робота з документами. У ході згаданого вже розслідування СБУ злочину геноциду встановлено, що загинули від голоду щонайменше 3 мільйони 941 тисяча мешканців України.

Ці цифри викликали критику, бо кількість жертв була визначена як результат звичайного голоду, а не геноциду – від загальної кількості смертей того періоду відмінусували природну смертність. Але під час штучного голоду не може бути "природної" смертності, бо окупант робив все, щоб загинуло якнайбільше людей.

Євреї при підрахунку жертв Голокосту та вірмени, досліджуючи геноцид свого народу в Османській імперії, не враховують природної смертності, яка звісно ж була присутньою у обох цих випадках. Українці теж не повинні цього робити.

Крапка у дискусії про кількість жертв не поставлена донині. Але українці досягли певного консенсусу, щоб під час війни не торкаються питань, які російська пропаганда може використати для дестабілізації ситуації у нашій державі.

Незалежно від того, чи кількість жертв Голодомору вища чи нижча, це був свідомий злочин. Комуністична імперія намагалася ліквідувати основи української нації, створити ситуацію, в якій ті, хто вижив, воліли би перестати вважати себе українцями і, прийнявши денаціоналізацію, асимілюватись, перетворившись у так звану "нову історичну спільність – радянський народ".

Те саме Путін намагається зробити і зараз. Неодноразово він повторював, що вважає українців і росіян одним народом. Зрозуміло, що він хоче частину українців знищити, інших примусити емігрувати, а решту перетворити на росіян. Це нічим не відрізняється від того, що планував зробити Сталін.

Наслідки Голодомору у 1932-33 роках (фото: Getty Images)

Від замовчування Голодомору до заперечення геноциду: як змінювалася риторика Кремля

– У книжці "Велика брехня" ви досліджуєте заперечення Голодомору, яке триває майже століття. Як змінювалася ця стратегія: від приховування самого факту голоду до заперечення його геноцидного характеру?

– Під час вчинення злочину радянська влада вибрала тактику повного замовчування. Навіть в таємній документації не вживали слова "голод". Цього курсу дотримувалися аж до середини 1980-х років.

Однак, коли українська діаспора на Заході почала порушувати питання Голодомору, з’явилися дослідження Роберта Конквеста та Джеймса Мейса, а також створено міжнародну комісію юристів, що мала вивчити причини і обставини голоду 1932-1933 років, СРСР у відповідь висунув версію, яку умовно можна назвати "нещасним випадком на виробництві".

Від кінця 1980-х років у Кремлі голод уже не заперечували, але пояснювали його фатальним збігом обставин, якого нібито неможливо було передбачити. Москва також наполягала, що він не мав антиукраїнського спрямування, адже "охопив усі території СРСР".

– Як Росія використовує радянські наративи про Голодомор сьогодні?

– З приходом Путіна до влади Росія розпочала масштабну кампанію заперечення Голодомору як геноциду українців. Російські пропагандисти почали говорити про голод в зумисно знущальній та образливій манері, щоб викликати в українців дискомфорт і відбити бажання асоціювати себе з його жертвами.

Кремлівська пропаганда переконує, що головними винуватцями голоду є керівники УСРР, які спричинили його своєю невмілою діяльністю. Акцентується на випадках людоїдства, створюючи враження, ніби українці самі себе винищували.

Відповідальність за голод перекладають зі Сталіна та вищого керівництва СРСР, які його організували, на місцеву радянську владу в Україні.

Особливо обурливо те, деякі сучасні російські наративи сформулював ще особисто Сталін. Наприклад, у своєму виступі в січні 1933 року він заявив, що повідомлення про голод у СРСР вигадали у США.

Схожу тезу російська пропаганда просуває і сьогодні: мовляв, українці нічого не знали про голод, доки їм про нього не розповіли українські "фашисти", які після Другої світової війни втекли на Захід, "побоюючись покарання за співпрацю з гітлерівськими окупантами".

Хлібозаготівлі під час Голодомору 1932-33 рр. (фото wikimedia.org User Bulka UA)

– Як сталося, що у 1934-му радянська влада допустила визнання масової смертності в Україні через публікацію статті Василя Хом'яка?

– Це було не офіційне визнання, а гра спецслужб. Колишній український військовик Василь Хом'як, який на той момент вже став радянським агентом, у підпільному виданні ОУН "Розбудова нації" у 1934 році опублікував статтю про масову смертність від голоду в радянській Україні.

Припускаю, що писав її не Хом'як, а московські фахівці із пропаганди, зумисно закладаючи у неї певні маніпуляції. Там вже є "концепція нещасного випадку на виробництві" і майже нічого не згадується про хлібозаготівлі.

Читайте також: Голодомор-геноцид: які регіони України постраждали найсильніше і що допомагало людям вижити

Зі статті складається враження, що голод став наслідком поганого господарювання радянських керівників, а українці саботували виконання вимог влади: відмовлялися сіяти, вирощувати урожай, ламали техніку. І таким чином голод начебто став результатом фатального збігу обставин.

Насправді радянська спецслужба хотіла, щоб Хом’як втерся у довіру до українських націоналістів за межами СРСР. Стаття дійсно допомогла, таємному агентові ОДПУ повірили, що він патріот України. У результаті, роком пізніше Хом’як привіз із собою на Захід Павла Судоплатова, який згодом вчинив замах на керівника ОУН Євгена Коновальця.

Ставка у грі, яку вела спецслужба, була настільки високою, що чекісти, махнувши рукою на ідеологію, дозволила опублікувати на Заході статтю з визнанням факту голоду. Проте, повторимо, не могли не закласти у неї зручні для себе наративи.

Сьогодні Росія також намагається перекласти відповідальність на Україну.

Представити агресію проти нас як "громадянську війну". І теза їхньої пропаганди "що українці самі винні" – була проартикульована в Кремлі ще на початку 1934 року.

Чому світ не зупинив Голодомор і що відрізняє його від інших геноцидів

– Чи можна вважати, що світ дозволив Сталіну здійснити Голодомор?

– Про Голодомор в Україні за кордоном знали. Але світ так само нічого не зробив, щоб захистити євреїв чи ромів від геноциду під час Другої світової, камбоджійців у 1975-1979 роках, руандійців в 1994 році, боснійських мусульман у 1995 році.

Тільки у ХХІ столітті з'явилася концепція, що міжнародне суспільство має право втручатися, якщо десь є загроза геноциду. Теперішню війну Росії проти України можемо розглядати як геноцид, який вдалося зупинити великою мірою завдяки допомозі союзників. А у 1930-х роках була традиція не втручатися.

Особливо вражає один випадок. Коли президент США запитав держсекретаря Кордела Галла, чи правда, що мільйони людей в Україні помирають від голоду, той відповів: "Так, але ми ніяк не можемо допомогти цим нещасним".

У 1933 році Кордела Галла просили запровадити моральне ембарго на торгівлю із СРСР, припинивши продавати Москві потрібні для неї товари і технології. Таку заборону можна було встановити без складних формальностей, напряму звернувшись до підприємців. Однак Вашингтон не прислухався до цих прохань, а одразу після Голодомору встановив із Москвою дипломатичні стосунки.

Однак вже через п’ять років моральне ембарго США застосували проти японців, які напали на Китай й варварськи винищували там цивільне населення.

У 1938 році для Вашингтона вигідно було послаблювати Японію, тому США виступили на захист китайців. Це прозвучить жахливо, але у 1932-1933 роках ніхто із західних політиків не мав наміру захищати українців, бо не бачив у цьому потреби чи вигоди.

Інші країни знали, що українці в СРСР гинуть від голоду (фото Getty Images)

– Ви досліджували різні геноциди ХХ століття. Що вирізняє наш Голодомор від трагедій інших народів?

– Українці – найбільший народ, який в ХХ столітті пережив геноцид. На момент Голодомору в УРСР мешкало понад 30 мільйонів українців і ще кілька мільйонів у Західній Україні та в діаспорі. Всі інші народи, які намагалися знищити в минулому столітті – вірмени, євреї, роми, камбоджійці, тутсі були значно менш чисельними.

Також ми єдиний настільки чисельний народ, який складав переважаючу більшість у країні, де відбувся геноцид. Бо роми, євреї, тутсі – були нацменшинами. Вірмени переважали на території шести східних вілайєтів Османської імперії, але у масштабах усієї імперії також були в меншості.

Читайте також: Ізраїль визнав Геноцид вірмен часів Османської імперії: а що з Голодомором

Єдиною аналогією можуть бути камбоджійці під час геноциду 1975–1978 років. Однак, підрахунки показують, що серед нацменшин в Камбоджі – в'єтнамців, народу тямів та всіх інших – відсоток жертв суттєво вищий, ніж серед камбоджійців.

У нас ситуація протилежна. Звісно, під час Голодомору вмирали і болгари, німці, росіяни, євреї, які компактно жили у сільській місцевості в певних регіонах України, але відсоток смертності серед українців був значно вищий.

Переважна більшість етнічних груп, що пережили геноцид у ХХ ст. упродовж наступних 20-30 років відновили свою догеноцидну чисельність. У 1994 році в Руанді загинуло від 600 тисяч до 1 мільйона тутсі, але за два десятиліття їх мешкало там на 15% більше, ніж до геноциду.

Кількість мешканців Камбоджі за 30 років після геноциду подвоїлась, а якщо враховувати камбоджійську діаспору, то зросла навіть у 2,2 рази. Чисельність ромів у Європі за 30 років після геноциду під час Другої світової збільшилась за різними оцінками втричі або й вп’ятеро.

Казахи відновили генофонд за 40 років. Кількість вірменів за століття, що минуло після їхнього знищення в 1915–1918 роках, збільшилась у 2–2,5 рази, а от чисельність українців за століття після геноциду майже не змінилася.

Можемо провести паралель хіба що з євреями – їхня чисельність у світі зараз теж приблизно така ж, як до 1939 року. Щоправда чимало представників цього народу після Другої світової війни стали активніше асимілюватися з народами, серед яких вони живуть, і можливо тому їхня кількість у світі перестала зростати.

Від історичної пам’яті до травми поколінь: як Голодомор впливає на українців сьогодні

– Чи спостерігаєте під час повномасштабної війни посилення інтересу серед українців до теми Голодомору?

– Без сумніву. Це підтверджують і соцопитування. Переважаюча більшість українців зараз переконані, що Голодомор був геноцидом. У нашому музеї суттєво зросла кількість відвідувачів. Люди хочуть більше дізнатися про те, що колись Росія намагалася зробити з українцями.

Думаю, що йдеться про відчуття екзистенційної загрози. Українців у 1932-1933 роках вбивали не через їхні політичні переконання чи соціальне походження, а тільки через те, що вони потенційно могли домогтися виходу України зі складу СРСР і зруйнувати радянську "єдність", яка була одним із наріжних каменів кремлівської ідеології.

Так само зараз кожен українець може стати жертвою російської агресії, незалежно від своїх поглядів та походження. Але у 1932-1933 роках нам ніхто не міг допомогти, ми були беззброєні, зараз же маємо армію і союзників. Це не дасть Москві повторити геноцид.

Жертв Голодомору щорічно вшановують у четверту суботу листопада (фото: Getty Images)

– Чи достатньо Україна зробила, щоб Голодомор став частиною міжнародної історичної пам'яті, адже досі не всі країни визнали його геноцидом?

– За роки повномасштабної війни кількість країн, які визнали Голодомор геноцидом, майже подвоїлася. Більше за наш у світі визнаний лишень геноцид вірмен, і, за замовчуванням, євреїв, хоча більшість країн не ухвалювали окремих рішень про визнання Голокосту актом геноциду.

Бачу певну історичну місію України, щоб доносити інформацію світу про Голодомор. Найбільшою несправедливістю ХХ століття є неоднакове ставлення до нацистської та комуністичної ідеології.

Хоча обидва режими принесли людству невимовні страждання і багатомільйонні жертви, однак нацизм у світі засуджений, а комунізм – ні.

Читайте також: День пам'яті жертв Голодомору: хто і коли придумав акцію "свічка у вікні"

Якщо ми зможемо розказати про злочини комуністів проти нашого народу, то віддалимо людей від спроби реабілітувати марксистсько-ленінські ідеї в сучасності, які вже простежуються у деяких західних політиків.

Оповіді про Голодомор можуть убезпечити світ від повторення фатальних помилок.

– Зараз багато говорять про травму поколінь. Чи дійсно наслідки голодомору могли сформувати особливі моделі поведінки українців?

– Ідея, що геноцид або тривала дискримінація може мати транспоколіннєві наслідки, пішла із США. Її вперше оприлюднили в 1950-х роках нащадки чорношкірих рабів. А згодом про це заговорили корінні народи Сполучених Штатів.

На український ґрунт цю концепцію переніс Джеймс Мейс – американський дослідник Голодомору, який теж мав частку крові американських індіанців, по батьківській лінії він походив із племені черокі.

Але ми не можемо на 100% стверджувати, що проблеми сучасних людей базуються на травмах, які пережив той чи інший народ у різні етапи історичного розвитку.

Для українців не тільки Голодомор був травмою. Ще були масштабні репресії, Друга світова війна, період деукраїнізації, коли все українське перетворювали у другосортне. Це цілий "букет" психологічних травм, і виділити, що саме приніс Голодомор, складно.

Однак досвід сучасної війни змінює відчуття та сприйняття цих травм. Бо ніщо так не рятує людину із заниженою самооцінкою, як перемога. Сподіваюся, те, що Україна не дозволила вчинити проти себе черговий геноцид вже в ХХІ столітті, стане ліками, які загоять ментальні рани, завдані Голодомором 1932-1933 років.