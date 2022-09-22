Українці найбільше симпатизують Зеленському, Притулі, Кличку і Залужному, - опитування

Так, респондентам було запропоновано відповісти на запитання, чи подобається їм та, чи інша публічна особа зі списку. За результатами опитування лідером симпатій став президент Володимир Зеленський з 87%.

На другому місці опинився Сергій Притула з 77%.

До Віталія Кличка з симпатією ставляться 63% українців. Майже стільки ж людей - 62% - симпатизують головнокомандуючому Збройних сил України Валерію Залужному.

Опитування "Можливості та перешкоди на шляху демократичного переходу України" проводилося з 2 по 9 серпня 20222 року методом телефонних інтерв'ю з використанням програмного забезпечення CATI.

Було опитано 2510 українців. Рівень похибки не перевищує 2,2%.