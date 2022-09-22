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Украинцы больше всего симпатизируют Зеленскому, Притуле, Кличко и Залужному, - опрос

Фото: Владимир Зеленский, Виталий Кличко и Валерий Залужный (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Среди публичных лиц украинцам больше всего нравятся Владимир Зеленский, Сергей Притула, Виталий Кличко и Валерий Залужный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос National Democratic Institute и Киевского международного института социологии.

Так, респондентам было предложено ответить на вопрос, нравится ли им то или иное публичное лицо из списка. По результатам опроса, лидером симпатий стал президент Владимир Зеленский с 87%.

На втором месте оказался Сергей Притула с 77%.

К Виталию Кличко с симпатией относятся 63% украинцев. Почти столько же людей – 62% – симпатизируют главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Опрос "Возможности и препятствия на пути демократического перехода Украины" проводился со 2 по 9 августа 2022 года методом телефонных интервью с использованием программного обеспечения CATI.

Были опрошены 2510 украинцев. Уровень погрешности не превышает 2,2%.

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Владимир ЗеленскийВиталий КличкоВалерий Залужный