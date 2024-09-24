Украинцы будут учиться в школе дольше: что думают родители и дети о новациях
Реформа образования в Украине предусматривает 12-летнюю систему обучения для школьников. Ожидается также, что с 2027 года обучение в старшей школе будет длиться три года. При этом далеко не все родители и ученики поддерживают такие новшества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты социологического исследования "Реформа профильного среднего образования", проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).
Знают ли украинцы о введении профильного обучения
О том, что с 2027 года в старшей школе Украины будет введено профильное обучение, которое будет длиться три года, знают лишь около половины родителей и учеников:
- среди родителей учащихся 10-11 классов об этом знают 55%
- среди родителей учащихся 5-6 классов - 53%
- среди учащихся 10-11 классов - 47%
Отношение родителей и учеников к новациям
Если говорить об отношении родителей и учащихся к профильному обучению в старших классах, то его поддержали большинство респондентов:
- среди родителей учащихся 10-11 классов - 85%
- среди родителей учащихся 5-6 классов - 78%
- среди учащихся 10-11 классов - 85%
Поддержку такой идеи выразили и те школьники, которые уже учатся в профильных классах.
Отношение к профильному обучению (инфографика: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)
На вопрос, хотели бы они, чтобы часть предметов можно было свободно выбирать, ответили утвердительно:
- 91% опрошенных учеников
- 83% опрошенных студентов ЗПТО / ЗПВО
Отношение к возможности выбирать предметы (инфографика: osvita.ua/DECIDE_KMIC_Doslidzhennya_PSO)
Кроме того, среди родителей учеников 5-6 классов преобладает критическое отношение к 12-летнему образованию. В целом отрицательно относятся к этому 59% опрошенных:
- категорически не поддерживают - 25%
- скорее не поддерживают - 34%
Тем временем поддерживают введение 12-летней школы - 28% респондентов.
В заключение, среди учащихся 10-11 классов положительно относятся к тому, что с 2027 года обучение в старшей школе продлится три года, только 25% опрошенных лиц.
Более половины учащихся - 54% - имеет либо нейтральное, либо неопределенное отношение к этому вопросу.
Скорее отрицательно относятся к этому 18% учащихся, а полностью отрицательно - 12%.
Отношение родителей учеников 5-6 классов к 12-летней школе и учащихся к 3-летней старшей школе (скриншот: youtube.com/@MONUKRAINE)
Почему украинские школьники будут учиться на год дольше
Напомним, недавно стало известно, что с 2027 года школьники в Украине будут учиться на год дольше.
По словам министра образования и науки Украины Оксена Лисового, благодаря 12-летней системе обучения (введенной в рамках реформы старшей школы) дети будут приходить в университет более подготовленными.
Также ученики, которые будут выбирать профессиональный колледж, будут выходить на рынок труда уже с профессией.
Согласно планам МОН, переход к пилотированию реформы в Украине начнется с сентября 2025 года и продлится до июля 2027 года. В этот период будут отобраны учебные заведения, в которых будут апробировать разные модели.
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