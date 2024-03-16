Українці можуть знайти сімейного лікаря онлайн: детальна інструкція

Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ.

На електронній карті можна знайти перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.

Як знайти сімейного лікаря:

щоб знайти медзаклад, у полі фільтрів оберіть область, населений пункт і форму власності закладу. В результаті побачите адреси й телефони закладів;

у полі фільтрів оберіть спеціалізацію лікаря (сімейний, педіатр, терапевт) або впишіть прізвище та ім’я фахівця, якого шукаєте. Відобразяться лікарі, кількість укладених декларацій та їх ліміт;

якщо лікар не набрав ліміт, то не має права відмовити в укладенні декларації. Якщо ліміт досягнутий, то він самостійно вирішує, чи брати більше пацієнтів.

Зазначається, що при зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.