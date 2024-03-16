Українці можуть знайти сімейного лікаря онлайн: детальна інструкція

Сімейного лікаря в Україні можна знайти онлайн. З сімейним лікарем можна укласти декларацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на електронну карту Національної служби здоров'я України.
Щоб знайти сімейного лікаря, можна скористатися дашбордом "Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги" на сайті НСЗУ.
На електронній карті можна знайти перелік медичних закладів, які укладають декларації з пацієнтами, а також список лікарів і кількість укладених декларацій.
Як знайти сімейного лікаря:
Зазначається, що при зміні сімейного лікаря не потрібно розривати декларацію з попереднім. Вона анулюється автоматично.
Нагадаємо, МОЗ спростило процес отримання електронного рецепта на ліки. Тепер перший е-рецепт можна отримати без візиту до лікаря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.