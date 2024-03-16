Украинцы могут найти семейного врача онлайн: подробная инструкция

Чтобы найти семейного врача, можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест первичной медицинской помощи" на сайте НСЗУ.

На электронной карте можно найти перечень медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами, а также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как найти семейного врача:

чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности заведения. В результате увидите адреса и телефоны заведений;

в поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя ищет специалиста. Отразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит;

если врач не набрал лимит, то не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

Отмечается, что при смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим. Она аннулируется автоматически.