Украинцы могут найти семейного врача онлайн: подробная инструкция

Семейного врача в Украине можно найти онлайн. С семейным врачом можно заключить декларацию.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на электронную карту Национальной службы здоровья Украины.
Чтобы найти семейного врача, можно воспользоваться дашбордом "Электронная карта мест первичной медицинской помощи" на сайте НСЗУ.
На электронной карте можно найти перечень медицинских учреждений, заключающих декларации с пациентами, а также список врачей и количество заключенных деклараций.
Как найти семейного врача:
Отмечается, что при смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим. Она аннулируется автоматически.
Напомним, Минздрав упростил процесс получения электронного рецепта на лекарства. Теперь первый е-рецепт можно получить без визита к врачу.
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