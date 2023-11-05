Українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення за кілька кліків у "Дії": інструкція

Фото: штраф за адмінпорушення можна сплатити у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду - всього за кілька кліків у застосунку "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу застосунку.

Як сплатити штраф у "Дії": Авторизуйтеся. Натисніть "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи". Виберіть потрібний штраф та сплатіть Google чи Apple Pay. Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.