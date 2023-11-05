Українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення за кілька кліків у "Дії": інструкція
Фото: штраф за адмінпорушення можна сплатити у "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Відтепер українці можуть сплатити штраф за адмінпорушення без довгих бюрократичних процедур та поїздок до суду - всього за кілька кліків у застосунку "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу застосунку.
Як сплатити штраф у "Дії":
- Авторизуйтеся.
- Натисніть "Послуги" - "Штрафи" - "Судові штрафи".
- Виберіть потрібний штраф та сплатіть Google чи Apple Pay.
Квитанція автоматично надійде до суду, який після зарахування коштів закриє вашу справу.
Нагадаємо, штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, знову повернули у застосунок "Дія".
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