Украинцы могут заплатить штраф за админнарушения за несколько кликов в "Дії": инструкция

Фото: штраф за админнарушения можно оплатить в "Дії" (Виталий Носач, РБК-Украина)

Теперь украинцы могут оплатить штраф за админнарушение без долгих бюрократических процедур и поездок в суд - всего за несколько кликов в приложении "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу приложения.

Как оплатить штраф в "Дії": Авторизируйтесь. Нажмите "Услуги" - "Штрафы" - "Судебные штрафы". Выберите нужный штраф и оплатите Google или Apple Pay. Квитанция автоматически поступит в суд, который после зачисления средств закроет ваше дело.