Українці можуть повернути гроші за покупки в Європі: як працює Tax Free і які суми "кешбеку"

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Що таке Tax Free та скільки відсотків відшкодовують у різних країнах

Tax free – це система, завдяки якій туристи можуть повернути частину податок на додану вартість (ПДВ, VAT), сплаченого при купівлі певних видів товарів в інших країнах. Загально економія складе від 2,5% до 25%, залежно від країни та групи товарів, яку ви купуєте. Ставка ПДВ, або VAT (value Added Tax), вказується в товарному чеку, але дізнатися цю інформацію можна ще до покупки.

Наприклад, в Польщі діє ставка в 19% при купівлі на суму від 200 злотих (близько 2120 гривень). Тобто, якщо ви купите в цій країні телефон вартістю 1000 євро, то зможете отримати назад до 19% від його суми, тобто 190 євро.

Система Tax free діє на будь-які товари особистого користування, які можна провезти в багажу, такі як одяг, декор, косметика, коштовності, техніка та інше. Єдиний виняток – пальне. Однак варто пам'ятати, що зловживати цією можливістю не варто, адже перевищення дозволеної кількості покупок може стати підставою для відмови в оформленні документів для повернення ПДВ.

Мінімальна сума чека встановлюється магазинами, як і максимальна. Зокрема, найвищі середні ставки у 20% діють в наступних країнах:

Марокко – 2 тис. дирхамів (190 євро).

Словаччина – 100 євро.

Франція – 100 євро.

Хорватія – 100 євро.

Австрія – 75 євро.

Нідерланди – 50 євро.

Сербія – при купівлі на суму 6 тис. динарів (50 євро).

Уругвай – 600 песо (13 євро).

При цьому при купівлі певної групи товарів в одній з країн ставки будуть суттєво відрізнятися. Наприклад, купуючи на суму від 100 євро в Хорватії одяг, прикраси, алкоголь та окуляри, надається 25% відшкодування. Водночас при купівлі медичних препаратів ставка складає лише 5%.

Найнижчі проценти відшкодування НДС діють у Швейцарії (8%), Сінгапурі (9%), Японії (10%) Казахстані (10%) та Лівані (11%). Повний список країн зі ставками можна подивитись на сторінці одного з глобальних операторів tax free.

Як працює механізм відшкодування

Щоб скористатися послугою, покупець має проживати поза межами Євросоюзу. Європейське податкове законодавство передбачає, що ПДВ стягується всередині країни, а при реалізації товару за межі країни (експорт), податок не застосовується. Для отримання відшкодування податку на додану вартість необхідно, щоб товар перетнув кордон в установлені терміни після покупки.

Tax free стосується лише нерезидентів країн, тобто послугою не можуть скористатися:

Люди з підтвердженим статусом біженця.

Працевлаштовані за кордоном.

Люди, що мають посвідку на постійне проживання.

Щоб отримати відшкодування за системою Tax free, необхідно:

Обрати товар : в магазинах, що підтримують систему Tax Free, зазвичай є наліпки на вітринах. Якщо такого логотипа немає, уточніть у продавця, чи доступна ця послуга.

Оформити чек та заповнити форму : у спеціальній формі потрібно вказати вашу адресу та паспортні дані. Документ оформлюється на ім'я однієї особи.

Зберегти чек : придбані товари не можна використовувати до перетину кордону, щоб митна служба могла перевірити їхній стан.

Валідація: при виїзді з країни потрібно пред’явити покупки, паспорт та форму Tax Free. На митниці поставлять печатку, що підтверджує вивезення товарів за кордон.

Компенсацію коштів в Україні можна отримати у відділеннях банків, які співпрацюють з компаніями, що надають послуги за системою Tax free. Наприклад, така послуга діє у Правекс-Банк, а до повномасштабного вторгнення також була доступна в Альянс Банк, де обіцяли повернення ПДВ від сумарної вартості покупок в 1500 євро та більше.

Отримати кошти за цією системою часто можна в тому ж магазині, де було придбано товар. Для цього необхідно перетнути кордон і повернутися до країни покупки, де слід пред’явити підтверджуючий документ (чек або форму Tax free) в магазині. Також слід враховувати певний проміжок часу для виплати, який іноді сягає 2-3-х місяців.

Також компенсацію надають у спеціальних пунктах обслуговування на кордоні та в аеропортах: Global Blue, Global Refund, Premier Tax Free. Такі оператори беруть комісію за свої послуги, але дозволяють клієнту обрати: отримати гроші готівкою або на картку.