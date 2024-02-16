Українці можуть подавати проміжні звіти про виконаний ремонт за програмою "єВідновлення" трьома способами

За її словами, подання проміжного звіту про використання цільових коштів "єВідновлення" є необхідною умовою отримання виплати понад 200 тисяч гривень у випадках, коли йдеться або про капітальний ремонт квартири, або про відбудову приватного будинку. Власники квартир отримують компенсацію до 350 тисяч гривень, а будинків - до 500 тисяч гривень.

"В цих двох випадках виплата здійснюється двома траншами в 70% і 30% відповідно, між якими і подається проміжний звіт. Тобто він, по суті, розблоковує можливість отримати другу частину фінансування за рахунок компенсації "єВідновлення". Раніше українці могли подавати такі звіти тільки через застосунок Дія, але тепер це можна зробити і з допомогою працівників ЦНАП, яке пройшли відповідне навчання", - розповіла парламентарка.

За словами Шуляк, розширення опцій з обслуговування громадян, чиє житло постраждало або було знищене в результаті російської збройної агресії, триває постійно.

Зокрема, через те, що серед постраждалих українців багато людей похилого віку, які не вміють користуватися смартфоном, до того ж мають проблеми з мобільним інтернетом у сільській місцевості, ще наприкінці грудня минулого року можливість подати заяву на компенсацію з‘явилася не лише через застосунок "Дія", але і в ЦНАПах та через нотаріусів. Тепер у ЦНАПах можна подавати і проміжний звіт про цільове використання коштів.

“Розширення опцій при поданні заяв на компенсацію або звітів про використання коштів - необхідна умова для успішної реалізації програми "єВідновлення". Ми відслідковуємо потреби громадян і орієнтуємось на них. Можливість отримати компенсацію в зручний спосіб повинні мати всі ті українці, які згідно закону претендують на неї”, - підкреслила Шуляк.

Щоб подати проміжний звіт через ЦНАП або нотаріуса, вам знадобиться паспорт і картка платника податків. Обов’язково треба додати до звіту фото виконаних робіт або закуплених матеріалів.

Нардепка нагадала - восени минулого року в Україні провели масштабні публічні консультації з усіма дотичними до програми "єВідновлення" стейкхолдерами - виконавцями, експертами і, безпосередньо, отримувачами компенсації. Мета консультацій - з'ясувати моменти, які потрібно удосконалити чи уточнити. А їх результатом вже стали декілька важливих змін.

Зокрема, з‘явилася можливість подавати заяви на компенсацію у випадку, коли у житла декілька співвласників, а також тими громадянами, які вже провели необхідний ремонт свого житла за власний кошт.

Нагадаємо, з 26 січня 2024 року можливість отримати компенсацію на відбудову житла отримали українці - власники приватних будинків. Йдеться про грошову виплату, яка дозволить звести новий будинок на ті й же земельній ділянці, де був розташований знищений. До цього власники такого житла могли отримати житловий сертифікат "єВідновлення", який можна обміняти на нову квартиру або приватний будинок у будь-якому населеному пункті України.

Станом на сьогодні за цим етапом сформовано компенсації на загальну суму в 105,4 млн гривень, а загальна площа житла, по якому сформовано компенсацію, склала майже 4 тис. кв метрів. При цьому середня сума однієї компенсації - 3 млн гривень.