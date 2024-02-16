Украинцы могут подавать промежуточные отчеты о выполненном ремонте по программе "єВідновлення" тремя способами

По ее словам, представление промежуточного отчета об использовании целевых средств "єВідновлення" является необходимым условием получения выплаты более 200 тысяч гривен в случаях, когда речь идет либо о капитальном ремонте квартиры, либо о восстановлении частного дома. Владельцы квартир получают компенсацию до 350 тысяч гривен, а домов - до 500 тысяч гривен.

"В этих двух случаях выплата осуществляется двумя траншами в 70% и 30% соответственно, между которыми и подается промежуточный отчет. То есть он, по сути, разблокирует возможность получить вторую часть финансирования за счет компенсации "єВідновлення". Ранее украинцы могли подавать такие отчеты только через приложение Действие, но теперь это можно сделать и с помощью работников ЦПАУ, прошедших соответствующее обучение", - рассказала парламентария.

По словам Шуляка, расширение опций по обслуживанию граждан, чье жилье пострадало или было уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, продолжается постоянно.

В частности, из-за того, что среди пострадавших украинцев многие пожилые люди, которые не умеют пользоваться смартфоном, к тому же имеют проблемы с мобильным интернетом в сельской местности, еще в конце декабря прошлого года возможность подать заявление на компенсацию появилась не только через приложение "Дія", но и в ЦПАУ и через нотариусов. Теперь в ЦПАУ можно представлять и промежуточный отчет о целевом использовании средств.

“Расширение опций при подаче заявлений на компенсацию или отчетов об использовании средств - необходимое условие для успешной реализации программы "єВідновлення". Мы отслеживаем потребности граждан и ориентируемся на них. Возможность получить компенсацию удобным образом должны иметь все те украинцы, которые согласно закону претендуют на нее”, - подчеркнула Шуляк.

Чтобы подать промежуточный отчет через ЦПАУ или нотариуса, вам понадобится паспорт и карта налогоплательщика. Обязательно нужно добавить в отчет фото выполненных работ или закупленных материалов.

Нардепка напомнила - осенью прошлого года в Украине провели масштабные публичные консультации со всеми причастными к программе "єВідновлення" стейкхолдерами - исполнителями, экспертами и непосредственно получателями компенсации. Цель консультаций - выяснить моменты, которые нужно усовершенствовать или уточнить. Их результатом уже стали несколько важных изменений.

В частности, появилась возможность подавать заявления на компенсацию в случае, когда у жилья несколько совладельцев, а также теми гражданами, которые уже провели необходимый ремонт своего жилья за свой счет.

Напомним, с 26 января 2024 года возможность получить компенсацию на восстановление жилья получили украинцы – владельцы частных домов. Речь идет о денежной выплате, которая позволит возвести новый дом на том же земельном участке, где был расположен уничтожен. До этого владельцы такого жилья могли получить жилищный сертификат "єВідновлення", который можно обменять на новую квартиру или частный дом в любом населенном пункте Украины.

По состоянию на сегодня по этому этапу сформированы компенсации на общую сумму в 105,4 млн гривен, а общая площадь жилья, по которому сформирована компенсация, составила почти 4 тыс. кв метров. При этом средняя сумма одной компенсации - 3 млн гривен.