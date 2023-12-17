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Українці можуть подати заяву на "єВідновлення" через ЦНАП та нотаріуса: як це зробити

Фото: українці можуть подати заяву на компенсацію за зруйноване житло через ЦНАП та нотаріуса (decentralization.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Відтепер українці можуть подавати заяви на отримання грошової компенсації через програму "єВідновлення" не лише через застосунок "Дія", а й через ЦНАПи та нотаріусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

"Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку зробити - наприклад людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника", - зазначив Кубраков.

Для подачі заяви необхідно:

  • Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.
  • У разі наявності пільгової категорії - надати документ, що її підтверджує.
  • Якщо заяву подає уповноважена особа - має бути довіреність на виконання правочину.

Міністр зазначив, що заяву може прийняти будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території. Це не обов’язково має бути центр саме в тій же громаді де розміщене пошкоджене житло.

Однак для подання заяви через ЦНАП чи нотаріуса житло обов'язково має бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.

"єВідновлення"

Нагадаємо, в рамках програми "єВідновлення" українці, чиє житло було знищено під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії".

При цьому станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.

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