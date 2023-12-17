Українці можуть подати заяву на "єВідновлення" через ЦНАП та нотаріуса: як це зробити

"Оновлений механізм допоможе тим громадянам, які раніше не могли самостійно подати заявку зробити - наприклад людям з інвалідністю або неповнолітнім. Це стає можливим завдяки опції подання заяви через уповноваженого представника", - зазначив Кубраков.

Для подачі заяви необхідно:

Звернутися до ЦНАПу або нотаріуса маючи лише ідентифікаційний код, паспорт та електронну пошту.

У разі наявності пільгової категорії - надати документ, що її підтверджує.

Якщо заяву подає уповноважена особа - має бути довіреність на виконання правочину.

Міністр зазначив, що заяву може прийняти будь-який ЦНАП на підконтрольній Україні території. Це не обов’язково має бути центр саме в тій же громаді де розміщене пошкоджене житло.

Однак для подання заяви через ЦНАП чи нотаріуса житло обов'язково має бути зареєстрованим в Державному реєстрі речових прав.

"єВідновлення"

Нагадаємо, в рамках програми "єВідновлення" українці, чиє житло було знищено під час бойових дій, можуть отримати нову квартиру чи будинок в обмін на сертифікат з "Дії".

При цьому станом на 6 грудня виплати в рамках програми "єВідновлення" за пошкоджене внаслідок російської збройної агресії житло вже перевищили 3 млрд. гривень.