Українці можуть не платити за комуналку за однієї умови: юрист пояснила правила
Під час дії воєнного стану українці не звільняються від сплати житлово-комунальних послуг, але за однієї умови споживачі мають право зупинити нарахування за ЖКП.
РБК-Україна розпитало голову Комітету "Асоціації адвокатів України" з нерухомості та будівництва Тетяну Даниленко про те, у яких випадках українці можуть не платити за комуналку.
Хто може не платити за комунальні послуги
"Відповідно до ст. 7 ЗУ "Про житлово-комунальні послуги", не платити за ЖКП мають право всі громадяни, які понад 30 днів не проживають у своїй квартирі чи будинку. Для цього потрібно звернутися із заявою до постачальника послуг та надати довідку про відсутність у своїй оселі. Надіслати документи постачальнику можна онлайн або ж поштою", – пояснює Даниленко.
Втім, вона наголошує, що за опалення й управління багатоквартирним будинком усе одно доведеться заплатити, навіть якщо українці не проживають у квартирі понад 30 днів.
Як уникнути зайвих нарахувань за ЖКП українцям, які виїхали з домівок
Щоб уникнути зайвих нарахувань ЖКП, необхідно надати виконавцю комунальних послуг, управителю багатоквартирного будинку, чи іншій уповноваженій співвласниками особі у паперовій або електронній формі:
- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або інші документи, що підтверджують їх відсутність у житловому та/або нежитловому приміщенні, будинку, в яких вони є споживачами на підставі укладених договорів
- або документи, що підтверджують факт перетину державного кордону України у відповідний період часу
- або документи, що підтверджують пошкодження нерухомого майна споживача, внаслідок воєнних (бойових) дій тощо
Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року до кінця 2023 року в Україні діяла заборона на нарахування пені та штрафів за несплату комунальних. Втім, з січня 2024 року цю заборону скасували. Сума пені може бути встановлена у розмірі до 0,01% від суми боргу за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу.
Додамо також, що українці можуть оформити реструктуризації, й оплачувати борг за комунальні послуги частинами терміном до 5 років.
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Раніше ми розповідали про те, що жителі Києва можуть сплачувати борг за комунальні послуги частинами.
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