Украинцы могут не платить за коммуналку при одном условии: юрист объяснила правила

Во время действия военного положения украинцы не освобождаются от оплаты жилищно-коммунальных услуг, но при одном условии потребители имеют право остановить начисления за ЖКУ.

РБК-Украина расспросило главу Комитета "Ассоциации адвокатов Украины" по недвижимости и строительству Татьяну Даниленко о том, в каких случаях украинцы могут не платить за коммуналку.

Кто может не платить за коммунальные услуги

"Согласно ст. 7 ЗУ "О жилищно-коммунальных услугах", не платить за ЖКУ имеют право все граждане, которые более 30 дней не проживают в своей квартире или доме. Для этого нужно обратиться с заявлением к поставщику услуг и предоставить справку об отсутствии в своем доме. Послать документы поставщику можно онлайн или по почте", – объясняет Даниленко.

Однако она отмечает, что за отопление и управление многоквартирным домом все равно придется заплатить, даже если украинцы не проживают в квартире более 30 дней.

Как избежать лишних начислений за ЖКУ украинцам, выехавшим из своих домов

Чтобы избежать лишних начислений за ЖКУ, необходимо предоставить исполнителю коммунальных услуг, управляющему многоквартирному дому, или другому уполномоченному совладельцами лицу в бумажной или электронной форме:

справку о взятии на учет внутри перемещенного лица или другие документы, подтверждающие их отсутствие в жилом и/или нежилом помещении, дома, в которых они являются потребителями на основании заключенных договоров

или документы, подтверждающие факт пересечения государственной границы Украины в соответствующий период времени

или документы, подтверждающие повреждение недвижимого имущества потребителя, в результате военных (боевых) действий и т. п.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года до конца 2023 года в Украине действовал запрет на начисление пени и штрафов за неуплату коммунальных. Но с января 2024 года этот запрет отменили. Сумма пени может быть установлена в размере до 0,01% суммы долга за каждый день просрочки, но не более 100% общей суммы долга.

Добавим также, что украинцы могут оформить реструктуризацию и оплачивать долг за коммунальные услуги частями сроком до 5 лет.