Українці можуть не платити адмінзбір при оформлення паспорта: в яких випадках

Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов громадяни можуть бути звільнені від його сплати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
В яких випадках це можливо:
Нагадаємо, що у консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.
Також наразі є українці, які досі не отримували паспорт громадянина України й мають лише документ радянського зразка. Це, зі свого боку, викликає в них проблеми під час, наприклад, спроби отримати соціальну допомогу.
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