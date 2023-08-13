Українці можуть не платити адмінзбір при оформлення паспорта: в яких випадках

Під час оформлення внутрішнього або закордонного паспорта необхідно сплачувати адміністративний збір. Втім, за певних умов громадяни можуть бути звільнені від його сплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

В яких випадках це можливо:

Нагадаємо, що у консульстві України в польському місті Гданськ рекомендують оформлювати нові закордонні паспорти замість того, щоб продовжувати наявні та вносити дані дітей.

Також наразі є українці, які досі не отримували паспорт громадянина України й мають лише документ радянського зразка. Це, зі свого боку, викликає в них проблеми під час, наприклад, спроби отримати соціальну допомогу.

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