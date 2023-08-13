Украинцы могут не платить админсбор при оформлении паспорта: в каких случаях

При оформлении внутреннего или заграничного паспорта необходимо платить административный сбор. Впрочем, при определенных условиях граждане могут быть освобождены от его уплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Напомним, что в консульстве Украины в польском городе Гданьск рекомендуют оформлять новые загранпаспорта вместо того, чтобы продолжать имеющиеся и вносить данные детей.

Также есть украинцы, которые до сих пор не получали паспорт гражданина Украины и имеют только документ советского образца. Это, со своей стороны, вызывает у них проблемы, например, попытки получить социальную помощь.

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