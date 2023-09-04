Українці можуть отримувати паспорт та код одночасно: кому доступна послуга

Паспорт громадянина України та номер платника податків можна оформити одночасно. Послугою можуть скористатися підлітки, що вперше оформлюють ці документи та мають зареєстроване місце проживання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
"Під час оформлення паспорта громадянина України вперше підлітки можуть оформити та номер платника податків в Державній міграційній службі. Головна умова - дитина має зареєстроване місце проживання", - йдеться в повідомленні.
Як отримати послугу:
Для оформлення паспорта особа подає:
Українцям також нагадали, що паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня оформлення заяви-анкети для його отримання.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.