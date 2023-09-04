Украинцы могут получать паспорт и код одновременно: кому доступна услуга

Паспорт гражданина Украины и номер налогоплательщика можно оформить одновременно. Услугой могут воспользоваться подростки, впервые оформляющие эти документы и имеющие зарегистрированное место жительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Уряд online .

Украинцам также напомнили, что впервые оформляемый паспорт выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

"При оформлении паспорта гражданина Украины впервые подростки могут оформить и номер налогоплательщика в Государственной миграционной службе. Главное условие - ребенок имеет зарегистрированное место жительства", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, при оформлении внутреннего или загранпаспорта необходимо оплачивать административный сбор. Впрочем, при определенных условиях украинцы могут быть освобождены от его оплаты.

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