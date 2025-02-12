Українці можуть отримати стипендії на навчання в Словаччині: як подати заявку

Українські студенти та аспіранти можуть подати заявки на стипендії для навчання в Словацькій Республіці на 2025/2026 навчальний рік. Програма надає можливості для навчання на бакалаврських та магістерських програмах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Уряд Словацької Республіки надає можливість українським студентам та аспірантам отримати стипендії для навчання та проведення наукових досліджень на 2025/2026 навчальний рік.
Програма співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки надає наступні можливості:
Документи для участі в програмі необхідно подавати до Міністерства освіти і науки України в електронному та паперовому форматах.
Для цього потрібно надіслати скановані копії документів на адресу електронної пошти international@mon.gov.ua, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання у Словацькій Республіці 2025".
Пакет документів необхідно подавати до 1 квітня 2025 року (включно). Усі паперові документи мають бути зібрані у дві папки: оригінали та копії документів.
Додаткову інформацію можна знайти на сайті Міністерства освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки. Неукомплектовані або запізнілі заявки не будуть розглядатися.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) закладів фахової передвищої та вищої освіти. Це стосується дітей з числа внутрішньо переміщених осіб.