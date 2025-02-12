Українці можуть отримати стипендії на навчання в Словаччині: як подати заявку

Уряд Словацької Республіки надає можливість українським студентам та аспірантам отримати стипендії для навчання та проведення наукових досліджень на 2025/2026 навчальний рік.

Програма співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки надає наступні можливості:

15 стипендій для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр/магістр (термін навчання від 1 до 10 місяців);

для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр/магістр (термін навчання від 1 до 10 місяців); 6 стипендій для студентів 5 курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології, які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний термін навчання - 1 семестр, до 5 місяців);

для студентів 5 курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології, які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний термін навчання - 1 семестр, до 5 місяців); 15 стипендій для аспірантів на навчання або проведення наукових досліджень, а також для викладачів ВНЗ на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт (термін - від 1 до 10 місяців);

для аспірантів на навчання або проведення наукових досліджень, а також для викладачів ВНЗ на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт (термін - від 1 до 10 місяців); 10 стипендій на навчання в літній школі з вивчення словацької мови та культури (серпень 2025 року).

Документи для участі в програмі необхідно подавати до Міністерства освіти і науки України в електронному та паперовому форматах.

Для цього потрібно надіслати скановані копії документів на адресу електронної пошти international@mon.gov.ua, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання у Словацькій Республіці 2025".

Пакет документів необхідно подавати до 1 квітня 2025 року (включно). Усі паперові документи мають бути зібрані у дві папки: оригінали та копії документів.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Міністерства освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки. Неукомплектовані або запізнілі заявки не будуть розглядатися.