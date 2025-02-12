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Українці можуть отримати стипендії на навчання в Словаччині: як подати заявку

Фото: Українці можуть отримати стипендії на навчання в Словаччині (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські студенти та аспіранти можуть подати заявки на стипендії для навчання в Словацькій Республіці на 2025/2026 навчальний рік. Програма надає можливості для навчання на бакалаврських та магістерських програмах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Уряд Словацької Республіки надає можливість українським студентам та аспірантам отримати стипендії для навчання та проведення наукових досліджень на 2025/2026 навчальний рік.

Програма співробітництва між Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти Словацької Республіки надає наступні можливості:

  • 15 стипендій для студентів на навчання за освітнім ступенем бакалавр/магістр (термін навчання від 1 до 10 місяців);
  • 6 стипендій для студентів 5 курсу Ужгородського національного університету кафедри словацької філології, які навчаються на вчителів словацької мови та літератури (максимальний термін навчання - 1 семестр, до 5 місяців);
  • 15 стипендій для аспірантів на навчання або проведення наукових досліджень, а також для викладачів ВНЗ на викладання лекцій або проведення науково-дослідних робіт (термін - від 1 до 10 місяців);
  • 10 стипендій на навчання в літній школі з вивчення словацької мови та культури (серпень 2025 року).

Документи для участі в програмі необхідно подавати до Міністерства освіти і науки України в електронному та паперовому форматах.

Для цього потрібно надіслати скановані копії документів на адресу електронної пошти international@mon.gov.ua, зазначивши в темі листа "Стипендії на навчання у Словацькій Республіці 2025".

Пакет документів необхідно подавати до 1 квітня 2025 року (включно). Усі паперові документи мають бути зібрані у дві папки: оригінали та копії документів.

Додаткову інформацію можна знайти на сайті Міністерства освіти, досліджень, розвитку та молоді Словацької Республіки. Неукомплектовані або запізнілі заявки не будуть розглядатися.

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СтудентистипендииСловаччина