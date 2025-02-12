Украинцы могут получить стипендии на обучение в Словакии: как подать заявку

Правительство Словацкой Республики предоставляет возможность украинским студентам и аспирантам получить стипендии для обучения и проведения научных исследований на 2025/2026 учебный год.

Программа сотрудничества между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Словацкой Республики предоставляет следующие возможности:

15 стипендий для студентов на обучение по образовательной степени бакалавр/магистр (срок обучения от 1 до 10 месяцев);

для студентов на обучение по образовательной степени бакалавр/магистр (срок обучения от 1 до 10 месяцев); 6 стипендий для студентов 5 курса Ужгородского национального университета кафедры словацкой филологии, которые учатся на учителей словацкого языка и литературы (максимальный срок обучения - 1 семестр, до 5 месяцев);

для студентов 5 курса Ужгородского национального университета кафедры словацкой филологии, которые учатся на учителей словацкого языка и литературы (максимальный срок обучения - 1 семестр, до 5 месяцев); 15 стипендий для аспирантов на обучение или проведение научных исследований, а также для преподавателей ВУЗов на преподавание лекций или проведение научно-исследовательских работ (срок - от 1 до 10 месяцев);

для аспирантов на обучение или проведение научных исследований, а также для преподавателей ВУЗов на преподавание лекций или проведение научно-исследовательских работ (срок - от 1 до 10 месяцев); 10 стипендий на обучение в летней школе по изучению словацкого языка и культуры (август 2025 года).

Документы для участия в программе необходимо подавать в Министерство образования и науки Украины в электронном и бумажном форматах.

Для этого нужно отправить сканированные копии документов на адрес электронной почты international@mon.gov.ua, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2025".

Пакет документов необходимо подавать до 1 апреля 2025 года (включительно). Все бумажные документы должны быть собраны в две папки: оригиналы и копии документов.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства образования, исследований, развития и молодежи Словацкой Республики. Неукомплектованные или запоздалые заявки не будут рассматриваться.