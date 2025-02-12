Украинцы могут получить стипендии на обучение в Словакии: как подать заявку

Украинские студенты и аспиранты могут подать заявки на стипендии для обучения в Словацкой Республике на 2025/2026 учебный год. Программа предоставляет возможности для обучения на бакалаврских и магистерских программах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Правительство Словацкой Республики предоставляет возможность украинским студентам и аспирантам получить стипендии для обучения и проведения научных исследований на 2025/2026 учебный год.
Программа сотрудничества между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Словацкой Республики предоставляет следующие возможности:
Документы для участия в программе необходимо подавать в Министерство образования и науки Украины в электронном и бумажном форматах.
Для этого нужно отправить сканированные копии документов на адрес электронной почты international@mon.gov.ua, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2025".
Пакет документов необходимо подавать до 1 апреля 2025 года (включительно). Все бумажные документы должны быть собраны в две папки: оригиналы и копии документов.
Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства образования, исследований, развития и молодежи Словацкой Республики. Неукомплектованные или запоздалые заявки не будут рассматриваться.
Напомним, что Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок выплаты социальных стипендий студентам (курсантам) учреждений профессионального предвысшего и высшего образования. Это касается детей из числа внутренне перемещенных лиц.