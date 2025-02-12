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Украинцы могут получить стипендии на обучение в Словакии: как подать заявку

Фото: Украинцы могут получить стипендии на обучение в Словакии (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские студенты и аспиранты могут подать заявки на стипендии для обучения в Словацкой Республике на 2025/2026 учебный год. Программа предоставляет возможности для обучения на бакалаврских и магистерских программах.

Правительство Словацкой Республики предоставляет возможность украинским студентам и аспирантам получить стипендии для обучения и проведения научных исследований на 2025/2026 учебный год.

Программа сотрудничества между Министерством образования и науки Украины и Министерством образования Словацкой Республики предоставляет следующие возможности:

  • 15 стипендий для студентов на обучение по образовательной степени бакалавр/магистр (срок обучения от 1 до 10 месяцев);
  • 6 стипендий для студентов 5 курса Ужгородского национального университета кафедры словацкой филологии, которые учатся на учителей словацкого языка и литературы (максимальный срок обучения - 1 семестр, до 5 месяцев);
  • 15 стипендий для аспирантов на обучение или проведение научных исследований, а также для преподавателей ВУЗов на преподавание лекций или проведение научно-исследовательских работ (срок - от 1 до 10 месяцев);
  • 10 стипендий на обучение в летней школе по изучению словацкого языка и культуры (август 2025 года).

Документы для участия в программе необходимо подавать в Министерство образования и науки Украины в электронном и бумажном форматах.

Для этого нужно отправить сканированные копии документов на адрес электронной почты international@mon.gov.ua, указав в теме письма "Стипендии на обучение в Словацкой Республике 2025".

Пакет документов необходимо подавать до 1 апреля 2025 года (включительно). Все бумажные документы должны быть собраны в две папки: оригиналы и копии документов.

Дополнительную информацию можно найти на сайте Министерства образования, исследований, развития и молодежи Словацкой Республики. Неукомплектованные или запоздалые заявки не будут рассматриваться.

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СтудентыстипендииСловакия