Українці можуть отримати компенсацію за знищене під час війни житло: як подати заяву

В Україні 1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми із забезпечення житлом українців, чия оселя була пошкоджена або знищена внаслідок збройної російської агресії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України в Facebook.
Українці через портал "Дія" можуть подати заяву про компенсацію та отримати житловий сертифікат для купівлі нового житла.
Як податися?
У відомстві зазначать, що подати заяву на компенсацію зможуть тільки одноосібні власники житла, чия оселя:
При цьому наголошується, що власник житла не має мати судимості за злочини проти основ національної безпеки.
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