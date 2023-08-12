Украинцы могут получить компенсацию за уничтоженное во время войны жилье: как подать заявление

В Украине 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чей дом был поврежден или уничтожен в результате вооруженной российской агрессии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook.
Украинцы через портал "Дія" могут подать заявление о компенсации и получить жилищный сертификат для покупки нового жилья.
Как подать заявление?
В ведомстве отметят, что подать заявление на компенсацию смогут только единоличные владельцы жилья, чей дом:
При этом отмечается, что владелец жилья не должен иметь судимости за преступления против основ национальной безопасности.
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