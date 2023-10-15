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Українці можуть отримати інформацію про полонених родича з реєстру Національного бюро: інструкція

Фото: українці можуть дізнатися інформацію про полонених родичів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Прийменко

Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна, подавши відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції.

Щоб дізнатися інформацію, необхідно надати свої персональні дані та повідомити ПІБ людини, інформація про яку з’ясовується.

Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна через:

  •  чат-боти у Telegram і Viber;
  • електронну пошту: info@nib.gov.ua;
  • Укрпошту або "Нову пошту" на адресу: 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, буд. 36-Б, літ. А2.

Протягом найближчого часу рідним нададуть інформацію про полоненого, якою володіє Національне інформаційне бюро.

Також рідні полонених можуть отримати інформацію в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).

Якщо ви маєте матеріали, які можуть бути додані до реєстру Національного інформаційного бюро, надсилайте їх на електронну пошту: info@nib.gov.ua.

Раніше ми повідомляли, що росіяни взяли в полон українського захисника.  Це сталося під час спеціальної операції Головного управління розвідки на території Криму,

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