Українці можуть отримати інформацію про полонених родича з реєстру Національного бюро: інструкція

Дізнатися інформацію про військовополоненого чи цивільного заручника можна, подавши відповідну заявку до Національного інформаційного бюро при Мінреінтеграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції.
Щоб дізнатися інформацію, необхідно надати свої персональні дані та повідомити ПІБ людини, інформація про яку з’ясовується.
Подати таке звернення до Національного інформаційного бюро можна через:
Протягом найближчого часу рідним нададуть інформацію про полоненого, якою володіє Національне інформаційне бюро.
Також рідні полонених можуть отримати інформацію в усній формі, зателефонувавши на гарячу лінію за коротким номером 16-48 або +38 (044) 287-81-65 (для дзвінків з-за кордону).
Якщо ви маєте матеріали, які можуть бути додані до реєстру Національного інформаційного бюро, надсилайте їх на електронну пошту: info@nib.gov.ua.
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