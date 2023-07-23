Українці можуть отримати довідку про зареєстроване місце проживання: як її оформити

У Державній міграційній службі України роз’яснюють, що таким документом є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати витяг можна таким чином:

звернутися до органу реєстрації або до ЦНАПу;

отримати витяг у застосунку або на порталі "Дія".

"Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу", - пояснили у Мінреінтеграції.

Що ще важливо знати

Слід зазначити, що для підтвердження місця проживання, зареєстрованого до 1 грудня 2021 року, можна подавати відомості про місце проживання, які були внесені до:

паспорта громадянина України у формі книжечки;

паспорта громадянина України або закордонного паспорта у формі е-паспорта чи е-паспорта для виїзду за кордон;

витягу з реєстру територіальної громади.

Інші важливі послуги, які можуть отримати українці

Під час дії воєнного стану всі чоловіки в Україні від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Але є винятки - деяким людям можуть надавати відстрочку.

Також якщо військовий отримав поранення, перебуваючи на службі, він повинен отримати довідку про обставини травми. Саме від цього документу залежать результати військово-лікарської комісії (ВЛК) та сума виплат.

Послуга обміну та відновлення посвідчення водія стала доступною в "Дії". Відтепер можна подати заявку на заміну свого водійського просто через застосунок.