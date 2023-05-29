Обміняти водійське посвідчення відтепер можна в "Дії": алгоритм

Послуга обміну та відновлення посвідчення водія стала доступною в "Дії". Відтепер можна подати заявку на заміну свого водійського просто через застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головний сервісний центр МВС.

Замовити можна як фізичний пластиковий документ і забрати його у сервісному центрі МВС особисто, так і Е-посвідчення, яке є виключно цифровим і дійсним на території України.

Із запуском цієї послуги Україна стала першою країною в Європі, де можна відмовитись від фізичного бланку посвідчення водія, а виготовити лише цифровий документ. Електронне посвідчення є чинним на всій території України.

Обмін посвідчення водія актуальний, коли:

закінчився термін дії наявного у водія документа;

написи на бланку затерлись і не читаються;

водій змінив особисті дані (прізвище, ім’я, по-батькові, стать);

за бажанням власника замінити старе посвідчення на нове.

Відновлення посвідчення водія потрібно коли:

посвідчення водія було втрачено чи знищено;

документ викрали тощо.

Вимоги до водійських прав під час воєнного стану

Зауважимо, що Кабінет міністрів України ще у березні 2022 року розширив можливості використання протермінованого посвідчення водія у зв’язку з запровадженням воєнного стану.

Таким чином, водій допускається до керування транспортними засобами за умови наявності в нього посвідчення водія, виданого вперше на 2 роки, термін дії якого закінчився.

Чи потрібна медична довідка для отримання посвідчення під час воєнного стану

На час дії воєнного стану в Україні для обміну та відновлення посвідчення водія медична довідка не є обов’язковою.

Графа про групу крові водія зараз також може залишатися незаповненою - це не впливає на чинність документа. Саме тому при замовленні послуги в "Дії" немає графи, куди потрібно прикріпити медичну довідку про придатність до керування транспортними засобами.

Інструкція для обміну чи відновлення водійських прав

Щоб подати заяву на обмін або відновлення посвідчення водія в "Дії":

перейдіть до меню "Послуги" та натисніть "Заміна посвідчення водія" або натисніть на значок контекстного меню на цифровому водійському та оберіть "Замінити посвідчення";

оберіть причину заміни документа;

підтвердіть або вкажіть місце реєстрації проживання;

оберіть тип посвідчення: цифрове (Е-посвідчення) чи пластик+цифрове (звичайний формат);

оберіть сервісний центр МВС, де вам буде зручно забрати пластиковий документ;

підтвердіть або вкажіть ваші контактні дані;

підпишіть заяву;

сплатіть за послугу.

Сплатити за послугу варто протягом 10 хв після подачі заявки на обмін або відновлення посвідчення водія, інакше заява анулюється.

Після оплати слідкуйте за статусом заявки та після виготовлення прямуйте до обраного сервісного центру МВС, щоб забрати нове пластикове посвідчення. Або ж просто зачекайте, коли "Дія" надішле push-повідомлення про готовність Е-посвідчення.

Детальніше про Е-посвідчення

Обмін Е-посвідчення на звичайне пластикове посвідчення водія із його відображенням також у "Дії" та Електронному кабінеті водія відбувається так само як і обмін звичайного на звичайне.

Е-посвідчення має свої серії та номери, як і бланки фізичних посвідчень водія, до яких усі звикли. Українські водії отримали додаткову опцію у користуванні електронними документами. Можна не сплачувати вартість бланкової продукції.

Нагадаємо, ми повідомляли, як обміняти посвідчення водія України за кордоном.

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