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Українці можуть отримати довідку про зареєстроване місце проживання: як її оформити

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Україна, Неділя 23 липня 2023 13:10
Українці можуть отримати довідку про зареєстроване місце проживання: як її оформити Фото: Ілюстративне фото (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитро Браславський

Для отримання певних адміністративних чи соціальних послуг необхідно надати документ про зареєстроване місце проживання. Тому українці можуть отримати його у ЦНАПі або через портал "Дія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Державній міграційній службі України роз’яснюють, що таким документом є витяг із реєстру територіальної громади.

Отримати витяг можна таким чином:

  • звернутися до органу реєстрації або до ЦНАПу;
  • отримати витяг у застосунку або на порталі "Дія".

"Витяги з реєстру територіальної громади, отримані в електронній або паперовій формі, мають однакову юридичну силу", - пояснили у Мінреінтеграції.

Що ще важливо знати

Слід зазначити, що для підтвердження місця проживання, зареєстрованого до 1 грудня 2021 року, можна подавати відомості про місце проживання, які були внесені до:

  • паспорта громадянина України у формі книжечки;
  • паспорта громадянина України або закордонного паспорта у формі е-паспорта чи е-паспорта для виїзду за кордон;
  • витягу з реєстру територіальної громади.

Інші важливі послуги, які можуть отримати українці

Під час дії воєнного стану всі чоловіки в Україні від 18 до 60 років можуть бути призвані на військову службу. Але є винятки - деяким людям можуть надавати відстрочку.

Також якщо військовий отримав поранення, перебуваючи на службі, він повинен отримати довідку про обставини травми. Саме від цього документу залежать результати військово-лікарської комісії (ВЛК) та сума виплат.

Послуга обміну та відновлення посвідчення водія стала доступною в "Дії". Відтепер можна подати заявку на заміну свого водійського просто через застосунок.

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