Украинцы могут получить справку о зарегистрированном месте жительства: как ее оформить
Для получения определенных административных или социальных услуг необходимо предоставить документ о зарегистрированном месте жительства. Поэтому украинцы могут получить его в ЦПАУ или через портал "Дія".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В Государственной миграционной службе Украины разъясняют, что таким документом является выписка из реестра территориальной общины.
Получить подъемник можно следующим образом:
- обратиться в орган регистрации или в ЦПАУ;
- получить подъемник в приложении или на портале "Дія".
"Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу", - пояснили в Минреинтеграции.
Что еще важно знать
Следует отметить, что для подтверждения места жительства, зарегистрированного до 1 декабря 2021 года, можно подавать сведения о месте жительства, которые были внесены в:
- паспорта гражданина Украины в форме книжечки;
- паспорта гражданина Украины или загранпаспорта в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу;
- выписки из реестра территориального общества.
Другие важные услуги, которые могут получить украинцы
Во время действия военного положения все мужчины в Украине от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Но есть исключения - некоторым людям могут предоставлять отсрочку.
Также, если военный получил ранение, находясь на службе, он должен получить справку об обстоятельствах травмы. Именно от этого документа зависят результаты военно-врачебной комиссии (ВЛК) и сумма выплат.
Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії". Теперь можно подать заявку на замену своего водителя просто через приложение.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.