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Украинцы могут получить справку о зарегистрированном месте жительства: как ее оформить

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 июля 2023 13:10
Украинцы могут получить справку о зарегистрированном месте жительства: как ее оформить Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/decentralizationua)
Автор: Дмитрий Браславский

Для получения определенных административных или социальных услуг необходимо предоставить документ о зарегистрированном месте жительства. Поэтому украинцы могут получить его в ЦПАУ или через портал "Дія".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В Государственной миграционной службе Украины разъясняют, что таким документом является выписка из реестра территориальной общины.

Получить подъемник можно следующим образом:

  • обратиться в орган регистрации или в ЦПАУ;
  • получить подъемник в приложении или на портале "Дія".

"Выписки из реестра территориальной общины, полученные в электронной или бумажной форме, имеют одинаковую юридическую силу", - пояснили в Минреинтеграции.

Что еще важно знать

Следует отметить, что для подтверждения места жительства, зарегистрированного до 1 декабря 2021 года, можно подавать сведения о месте жительства, которые были внесены в:

  • паспорта гражданина Украины в форме книжечки;
  • паспорта гражданина Украины или загранпаспорта в форме е-паспорта или е-паспорта для выезда за границу;
  • выписки из реестра территориального общества.

Другие важные услуги, которые могут получить украинцы

Во время действия военного положения все мужчины в Украине от 18 до 60 лет могут быть призваны на военную службу. Но есть исключения - некоторым людям могут предоставлять отсрочку.

Также, если военный получил ранение, находясь на службе, он должен получить справку об обстоятельствах травмы. Именно от этого документа зависят результаты военно-врачебной комиссии (ВЛК) и сумма выплат.

Услуга обмена и восстановления водительского удостоверения стала доступной в "Дії". Теперь можно подать заявку на замену своего водителя просто через приложение.

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