Українці можуть отримати до 27 тисяч на навчання: хто і як може подати заявку

В Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на безплатне навчання у навчальних закладах за затвердженим переліком професій та спеціалізацій. Наразі максимальна вартість документа за програмою становить майже 27 тисяч гривень.
Як подати заявку на отримання ваучера і хто може це зробити - читайте на РБК-Україна.
У публікації використовуються матеріали прес-служби Державного центру зайнятості та сайту послуги voucher.dcz.gov.ua.
Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування у разі відсутності роботи.
Вартість ваучера встановлюється в межах ціни за навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатного громадянина/громадянки. Таким чином, зараз це максимум 26 840 гривень .
Звернемо увагу, якщо вартість навчання/перенавчання більша за цю суму - різниця оплачується самостійно.
Документ можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, які не зареєстровані у службах зайнятості та:
На підставі цього документа здійснюється:
Навчання здійснюється в установах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, у підприємствах, установах та організаціях, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер.
Одержувач ваучера обирає професії та спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форми та місця навчання. Ознайомитися з повним переліком професій можна за цим посиланням. А дізнатися, які саме навчальні заклади - у цьому списку від МОН.
Це можна зробити як через інтернет, так і в офлайн режимі.
Онлайн:
Оффлайн:
Можна звернутися до найближчого Центру зайнятості у вашому населеному пункті та отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання.
Раніше повідомлялося, що Державна служба зайнятості розпочала видавати ваучери на навчання за професією "сапер". Проте скористатись ними можуть лише деякі групи населення.
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