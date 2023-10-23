Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение: кто и как может подать заявку

В Украине некоторые граждане могут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях по утвержденному перечню профессий и специализаций. Сейчас максимальная стоимость документа по программе составляет почти 27 тысяч гривен.
Как подать заявку на получения ваучера и кто может это сделать - читайте на РБК-Украина.
В публикации используются материалы пресс-службы Государственного центра занятости и сайта услуги voucher.dcz.gov.ua.
Оплата ваучера осуществляется Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай отсутствия работы.
Стоимость ваучера устанавливается в пределах цены за обучение, и не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного гражданина/гражданки. Таким образом, в настоящее время это максимум 26 840 гривен.
Обратим внимание, если стоимость обучения/переобучения больше этой суммы - разница оплачивается самостоятельно.
Документ могут получить граждане, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службах занятости и:
На основании этого документа осуществляется:
Обучение осуществляется в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, в предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, по утвержденному Минэкономики перечню профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер.
Получатель ваучера выбирает профессии и специальности по перечню, утвержденному Минэкономики, а также формы и места обучения. Ознакомиться с полным перечнем профессий можно по этой ссылке. А узнать, какие именно учебные заведения - в этом списке от МОН.
Это можно сделать как посредством интернет, так и в оффлайн режиме.
Онлайн:
Оффлайн:
Можно обратиться в ближайший Центр занятости в вашем населенном пункте и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.
Ранее сообщалось, что Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер". Однако воспользоваться ими могут лишь некоторые группы населения.
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