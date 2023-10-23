Українці можуть отримати до 27 тисяч на навчання: хто і як може подати заявку

В Україні деякі громадяни можуть отримати ваучер на безплатне навчання у навчальних закладах за затвердженим переліком професій та спеціалізацій. Наразі максимальна вартість документа за програмою становить майже 27 тисяч гривень.

Як подати заявку на отримання ваучера і хто може це зробити - читайте на РБК-Україна .

У публікації використовуються матеріали прес-служби Державного центру зайнятості та сайту послуги voucher.dcz.gov.ua.

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування у разі відсутності роботи.

Вартість ваучера встановлюється в межах ціни за навчання і не може перевищувати десятикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатного громадянина/громадянки. Таким чином, зараз це максимум 26 840 гривень .

Звернемо увагу, якщо вартість навчання/перенавчання більша за цю суму - різниця оплачується самостійно.

Хто може отримати ваучер

Документ можуть отримати громадяни, які мають професійно-технічну або вищу освіту, які не зареєстровані у службах зайнятості та:

вік яких 45 років та старше (до досягнення пенсійного віку), страховий стаж не менше 15 років;

особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Держслужби спеціального зв'язку та захисту інформації, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки або Державної кримінально-виконавчої служби у зв'язку зі скороченням чисельності, штату або за станом здоров'я, до досягнення пенсійного віку за наявності вислуги не більше 10 років;

звільнені з військової служби після участі у проведенні АТО/ООС, до досягнення пенсійного віку;

внутрішньо переміщені особи за відсутності підходящої роботи;

особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;

поранення в результаті військової агресії, які отримали під час воєнного стану;

особи, позбавлені особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення.

Що саме дає ваучер

На підставі цього документа здійснюється:

перепідготовка за робітничою професією;

підготовка за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра або магістра, отриманих з іншої спеціальності;

підготовка на наступному рівні освіти (крім третьої (освітньо-наукової/освітньо-творчої) та наукового рівня вищої освіти);

спеціалізація та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями.

Навчання здійснюється в установах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, у підприємствах, установах та організаціях, які мають ліцензію на освітню діяльність, за затвердженим Мінекономіки переліком професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер.

Одержувач ваучера обирає професії та спеціальності за переліком, затвердженим Мінекономіки, а також форми та місця навчання. Ознайомитися з повним переліком професій можна за цим посиланням. А дізнатися, які саме навчальні заклади - у цьому списку від МОН.

Як подати заявку

Це можна зробити як через інтернет, так і в офлайн режимі.

Онлайн:

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги. Заповнена заявка автоматично надсилається до відповідного центру зайнятості. Очікуйте повідомлення від кар'єрного радника про подальші кроки за вказаною електронною адресою та контактним номером телефону.

Оффлайн:

Можна звернутися до найближчого Центру зайнятості у вашому населеному пункті та отримати особисту консультацію щодо отримання ваучера на навчання.