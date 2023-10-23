Украинцы могут получить до 27 тысяч на обучение: кто и как может подать заявку

В Украине некоторые граждане могут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях по утвержденному перечню профессий и специализаций. Сейчас максимальная стоимость документа по программе составляет почти 27 тысяч гривен.

Как подать заявку на получения ваучера и кто может это сделать - читайте на РБК-Украина .

В публикации используются материалы пресс-службы Государственного центра занятости и сайта услуги voucher.dcz.gov.ua.

Оплата ваучера осуществляется Фондом общеобязательного государственного социального страхования на случай отсутствия работы.

Стоимость ваучера устанавливается в пределах цены за обучение, и не может превышать десятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособного гражданина/гражданки. Таким образом, в настоящее время это максимум 26 840 гривен.

Обратим внимание, если стоимость обучения/переобучения больше этой суммы - разница оплачивается самостоятельно.

Кто может получить ваучер

Документ могут получить граждане, которые имеют профессионально-техническое или высшее образование, не зарегистрированные в службах занятости и:

возраст которых 45 лет и старше (до достижения пенсионного возраста), страховой стаж не менее 15 лет;

лица, уволенные с военной службы (кроме военнослужащих срочной службы), службы в органах внутренних дел, Госслужбы специальной связи и защиты информации, органов и подразделений гражданской защиты, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности или Государственной уголовно-исполнительной службы в связи с сокращением численности, штата или по состоянию здоровья, до достижения пенсионного возраста, при наличии выслуги не более 10 лет;

уволенные с военной службы после участия в проведении АТО/ООС, до достижения пенсионного возраста;

внутренне перемещенные лица при отсутствии подходящей работы;

лица с инвалидностью при отсутствии подходящей работы;

получившие во время военного положения ранения в результате военной агрессии;

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, после их освобождения.

Что именно дает ваучер

На основании этого документа осуществляется:

переподготовка по рабочей профессии;

подготовка по специальности для получения степени магистра на основе степени бакалавра или магистра, полученных по другой специальности;

подготовка на следующем уровне образования (кроме третьего (образовательно-научного/образовательно-творческого) и научного уровня высшего образования);

специализация и повышение квалификации по профессиям и специальностям.

Обучение осуществляется в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, в предприятиях, учреждениях и организациях, имеющих лицензию на образовательную деятельность, по утвержденному Минэкономики перечню профессий, специальностей, для обучения по которым может быть выдан ваучер.

Получатель ваучера выбирает профессии и специальности по перечню, утвержденному Минэкономики, а также формы и места обучения. Ознакомиться с полным перечнем профессий можно по этой ссылке. А узнать, какие именно учебные заведения - в этом списке от МОН.

Как подать заявку

Это можно сделать как посредством интернет, так и в оффлайн режиме.

Онлайн:

Заполните онлайн форму на получение услуги. Заполненная заявка автоматически отправляется в соответствующий центр занятости. Ожидайте сообщение от карьерного советника о дальнейших шагах по указанному электронному адресу и контактному номеру телефона.

Оффлайн:

Можно обратиться в ближайший Центр занятости в вашем населенном пункте и получить личную консультацию по получению ваучера на обучение.