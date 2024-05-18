Українці можуть оновити військові дані у ЦНАПах: як це працює

Військовозобов'язані українці можуть від сьогодні оновлювати облікові дані у центрах надання адміністративних послуг. Зробити це потрібно протягом 60 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації у Facebook.
Як пояснює міністерство, процес уточнення військово-облікових даних через ЦНАПи повинне розвантажити ТЦК. Для ЦНАПів розробили спеціальний електронний функціонал.
Військовозобовʼязаний українець чи українка повинні прийти до ЦНАПу та надати актуальні дані про себе. Адміністратор вносить дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".
Військовозобов'язаний отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.
"Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу", - йдеться у повідомленні.
Міністерство трансформації зазначає, що понад 8300 адміністраторів ЦНАПів в Україні навчилися працювати з електронною платформою, а від сьогодні вони поступово отримують доступ до електронного функціонала. Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.
Директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай зазначила, що військовозобов'язаним можуть не відразу надати витяг про оновлення даних. У такому випадку громадянину прийде повідомлення про готовність витягу чи відмову у видачі.
"Можуть бути різні технічні моменти або різна інформація, які існує в системах, і засобами системи може бути сформовано відмову... Далі у такому випадку потрібно дивитися, чому є відмова, і суб'єкта надання послуг, а це є ТЦК, вирішувати ці питання", - сказала вона.
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Згідно з новим законом, військовозобов'язані українці віком від 18 до 60 років повинні уточнити свої облікові дані. Це потрібно зробити протягом 60 днів.
Оновити військово-облікові дані можна у ТЦК, ЦНАПах та через мобільний застосунок "Резерв+". Як працює застосунок та чи замінює він похід до ТЦК - читайте тут.
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