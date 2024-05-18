Українці можуть оновити військові дані у ЦНАПах: як це працює

Як пояснює міністерство, процес уточнення військово-облікових даних через ЦНАПи повинне розвантажити ТЦК. Для ЦНАПів розробили спеціальний електронний функціонал.

Як це працює?

Військовозобовʼязаний українець чи українка повинні прийти до ЦНАПу та надати актуальні дані про себе. Адміністратор вносить дані в електронну систему. Ця інформація автоматично підтягується в реєстр "Оберіг".

Військовозобов'язаний отримує витяг з печаткою і підписом адміністратора ЦНАПу про актуалізацію даних.

"Навіть якщо ви не маєте військового квитка, багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК, зробіть це в ЦНАПі. Так ви виконаєте норму закону та убезпечите себе від штрафу", - йдеться у повідомленні.

Міністерство трансформації зазначає, що понад 8300 адміністраторів ЦНАПів в Україні навчилися працювати з електронною платформою, а від сьогодні вони поступово отримують доступ до електронного функціонала. Знайти найближчий центр надання адмінпослуг можна на електронній мапі.

Директорка департаменту ЦНАП у Києві Наталія Шамрай зазначила, що військовозобов'язаним можуть не відразу надати витяг про оновлення даних. У такому випадку громадянину прийде повідомлення про готовність витягу чи відмову у видачі.

"Можуть бути різні технічні моменти або різна інформація, які існує в системах, і засобами системи може бути сформовано відмову... Далі у такому випадку потрібно дивитися, чому є відмова, і суб'єкта надання послуг, а це є ТЦК, вирішувати ці питання", - сказала вона.