RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцы могут обновить военные данные в ЦПАУ: как это работает

Фото: украинцам объяснили, как обновить военные данные в ЦПАУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Военнообязанные украинцы могут с сегодняшнего дня обновлять учетные данные в центрах предоставления административных услуг. Сделать это нужно в течение 60 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Facebook.

Как объясняет министерство, процесс уточнения военно-учетных данных через ЦПАУ должно разгрузить ТЦК. Для ЦПАУ разработали специальный электронный функционал.

Как это работает?

Военнообязанный украинец или украинка должны прийти в ЦПАУ и предоставить актуальные данные о себе. Администратор вносит данные в электронную систему. Эта информация автоматически подтягивается в реестр "Оберег".

Военнообязанный получает выписку с печатью и подписью администратора ЦПАУ об актуализации данных.

"Даже если у вас нет военного билета, многие годы не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК, сделайте это в ЦПАУ. Так вы выполните норму закона и обезопасите себя от штрафа", - говорится в сообщении.

Министерство трансформации отмечает, что более 8300 администраторов ЦПАУ в Украине научились работать с электронной платформой, а сегодня они постепенно получают доступ к электронному функционалу. Найти ближайший центр предоставления админуслуг можно на электронной карте.

Директор департамента ЦПАУ в Киеве Наталья Шамрай отметила, что военнообязанным могут не сразу предоставить выписку об обновлении данных. В таком случае гражданину придет уведомление о готовности выписки или отказе в выдаче.

"Могут быть разные технические моменты или разная информация, существующая в системах, и средствами системы может быть сформирован отказ... Далее в таком случае нужно смотреть, почему есть отказ, и субъекта предоставления услуг, а это ТЦК, решать этот вопрос", - сказала она.

 

Новый закон о мобилизации

Сегодня, 18 мая, новый закон о мобилизации официально вступил в силу. Что изменилось в процессе мобилизации, какие новые правила отсрочки, бронирования и есть ли штрафы уклонистов - узнайте в нашем материале.

Согласно новому закону военнообязанные украинцы в возрасте от 18 до 60 лет должны уточнить свои учетные данные. Это нужно сделать в течение 60 дней.

Обновить военно-учетные данные можно в ТЦК, ЦПАУ и через мобильное приложение "Резерв+". Как работает приложение и заменяет ли оно поход в ТЦК - читайте здесь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраТЦКЦПАУМобилизация в Украине