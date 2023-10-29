UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українці можуть оформити шлюб за добу вже у 75 містах: список

Фото: українці можуть одружитись за добу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні працює пілотний проект, суть якого полягає у можливості зареєструвати шлюб у скорочений термін, в тому числі за добу. Вже 75 українських міст та сіл доєднались до проекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції.

Для того, щоб провести державну реєстрацію шлюбу потрібно звернутись будь-якого органу ДРАЦС.

При цьому, не має жодного значення, де зареєстровані наречені. Адже реєстрація шлюбу проводиться за принципом екстериторіальності, тобто документи можна подати до будь-якого органу державної реєстрації актів цивільного стану в будь-якому населеному пункті.

Для того, щоб скористатися сервісом з реєстрації шлюбу у скорочені строки, нареченим необхідно зробити кілька простих кроків:

  • Звернутись до організатора державної реєстрації шлюбу, відомості про якого розміщені відповідним територіальним органом юстиції на офіційному сайті.
  • Обрати дату та час для проведення державної реєстрації шлюбу.
  • Укласти цивільно-правовий договір про надання послуги.
  • Завітати на власне весілля.

Хто може вступити у шлюб і з якого віку

Українське законодавство майже не ставить обмежень для тих, хто бажає поєднати своє життя у шлюбі.

Фактично кожна особа, яка досягла 18 років та на момент подачі документів офіційно не є одруженою, може створити сім’ю.

А у окремих випадках, якщо є відповідне рішення суду про надання права на шлюб, створити сім’ю можуть навіть шістнадцятирічні.

Перелік міст та сіл в яких можна оформити "шлюб за добу"

  • Києві,
  • Львові,
  • Одесі,
  • Херсоні,
  • Маріуполі,
  • Сєвєродонецьку,
  • Вінниці,
  • Дніпрі,
  • Луцьку,
  • Миколаєві,
  • Кам’янець-Подільському,
  • Рівному,
  • Житомирі,
  • Харкові,
  • Ужгороді,
  • Чернівцях,
  • Івано-Франківську,
  • Сумах,
  • Тернополі,
  • Чернігові,
  • Кривому Розі,
  • Бахмуті,
  • Запоріжжі,
  • Білій Церкві,
  • Борисполі,
  • Кропивницькому,
  • Станиці Луганській,
  • Білгород-Дністровському,
  • Полтаві,
  • Кременчуці,
  • Чугуєві,
  • Хмельницькому,
  • Черкасах,
  • Хотині,
  • Ковелі,
  • Нововолинську,
  • Нікополі,
  • Кам’янському,
  • Волновасі,
  • Лимані,
  • Покровську,
  • Коростені,
  • Мукачеві,
  • Тячеві,
  • Олександрії,
  • Вознесенську,
  • Первомайську Миколаївської області,
  • Ізмаїлі,
  • Дубному,
  • Сарнах,
  • Тростянці Сумської області,
  • Генічеську,
  • Новій Каховці,
  • Каневі,
  • Смілі,
  • Вижниці,
  • Володимир-Волинському,
  • Радомишлі,
  • Вишгороді,
  • Трускавці,
  • Чорноморську,
  • Ромнах,
  • Чорткові,
  • Умані,
  • Ніжині,
  • Бердичеві,
  • Новограді-Волинському,
  • Калуші,
  • Шостці,
  • Корюківці,
  • Коломиї,
  • Кременці та с. Холодна Балка Біляївського району Одеської області,
  • с. Білозір’я Черкаського району Черкаської області,
  • с. Кам’яниця Ужгородського району Закарпатської області.

Переваги застосування “Шлюбу за добу”

  • Реєстрація шлюбу в час та у місці, обраному нареченими.
  • Відсутність необхідності звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану.
  • Відсутня необхідність чекати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розлучитись онлайн.

Крім того, РБК-Україна повідомляло про те, яке майно не ділять при розлученні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Українка