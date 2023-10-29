Украинцы могут оформить брак за сутки уже в 75 городах: список

Для того чтобы провести государственную регистрацию брака нужно обратиться любому органу ДРАЦС.

При этом не имеет никакого значения, где зарегистрированы невесты. Ведь регистрация брака проводится по принципу экстерриториальности, то есть документы можно представить в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния в любом населенном пункте.

Для того чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, женихам необходимо сделать несколько простых шагов:

Обратиться к организатору государственной регистрации брака, сведения о котором размещены соответствующим территориальным органом юстиции на официальном сайте.

Выбрать дату и время проведения государственной регистрации брака.

Заключить гражданско-правовой договор о предоставлении услуги.

Посетить собственную свадьбу.

Кто может вступить в брак и с какого возраста

Украинское законодательство почти не ставит ограничений для желающих совместить свою жизнь в браке.

Фактически каждый человек, который достиг 18 лет и на момент подачи документов официально не женат, может создать семью.

А в некоторых случаях, если есть соответствующее решение суда о предоставлении права на брак, создать семью могут даже шестнадцатилетние.

Список городов и сел в которых можно оформить "брак за сутки"

Киеве,

Львов,

Одессе,

Херсон,

Мариуполь,

Северодонецк,

Винницы,

Днепре,

Луцк,

Николаеве,

Каменец-Подольском,

Ровно,

Житомире,

Харьков,

Ужгороде,

Черновцы,

Ивано-Франковске,

Сумах,

Тернополь,

Чернигов,

Кривом Роге,

Бахмути,

Запорожье,

Белой Церкви,

Борисполь,

Кропивницкий,

Станицы Луганской,

Белгород-Днестровском,

Полтаве,

Кременчуг,

Чугуевые,

Хмельницком,

Черкассах,

Хотыни,

Ковелы,

Нововолынск,

Никополе,

Каменском,

Волновахи,

Лимани,

Покровская,

Коростень,

Мукачево,

Тячевые,

Александрии,

Вознесенская,

Первомайске Николаевской области,

Измаили,

Дубное,

Сарнах,

Тростянцы Сумской области,

Геническую,

Новой Каховке,

Каневи,

Смелые,

Вижницы,

Владимир-Волынском,

Радомышль,

Вышгород,

Трускавцы,

Черноморскую,

Ромны,

Чертков,

Умани,

Нежин,

Бердичев,

Новоград-Волынском,

Калуша,

Шостке,

Корюковцы,

Коломыи,

Кременцы и с. Холодная Балка Беляевского района Одесской области,

с. Белозорье Черкасского района Черкасской области,

с. Каменица Ужгородского района Закарпатской области.

Преимущества применения "Брача за сутки"

Регистрация брака во время и в месте, избранном невестами.

Отсутствие необходимости обращения в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Нет необходимости ждать.

Напомним, ранее мы писали о том, как развестись онлайн.

Кроме того, РБК-Украина сообщало о том, какое имущество не делят при разводе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.