Украинцы могут оформить брак за сутки уже в 75 городах: список

В Украине работает пилотный проект, суть которого заключается в возможности зарегистрировать брак в сокращенный срок, в том числе за сутки. Уже 75 украинских городов и сел присоединились к проекту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции.
Для того чтобы провести государственную регистрацию брака нужно обратиться любому органу ДРАЦС.
При этом не имеет никакого значения, где зарегистрированы невесты. Ведь регистрация брака проводится по принципу экстерриториальности, то есть документы можно представить в любой орган государственной регистрации актов гражданского состояния в любом населенном пункте.
Для того чтобы воспользоваться сервисом по регистрации брака в сокращенные сроки, женихам необходимо сделать несколько простых шагов:
Украинское законодательство почти не ставит ограничений для желающих совместить свою жизнь в браке.
Фактически каждый человек, который достиг 18 лет и на момент подачи документов официально не женат, может создать семью.
А в некоторых случаях, если есть соответствующее решение суда о предоставлении права на брак, создать семью могут даже шестнадцатилетние.
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