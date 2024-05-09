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Украинцы могут "купить" страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Украина, Четверг 09 мая 2024 14:12
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Украинцы могут "купить" страховой стаж для получения пенсии: как это сделать Фото: Страховой стаж для получения пенсии можно купить (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинцы могут "купить" страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как воспользоваться услугой

Прежде всего нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) – сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда.

Затем нужно сделать следующие шаги:

  • войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дія подписи или системы GOV.ID.
  • выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";
  • внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).
  • если платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;
  • дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;
  • подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";
  • уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через "Portmone" или платежное поручение.

Украинцы могут &quot;купить&quot; страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Кто может докупить стаж

  • Застрахованные и незастрахованные люди
  • старше 16 лет, принадлежащих к одной из этих категорий:
  • трудоустроены за границей, однако хотят получать пенсию в Украине;
  • предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;
  • с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить размер пенсии в будущем.

Вносить взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Украинцы могут &quot;купить&quot; страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Чтобы не работающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос.

Его рассчитывают по формуле:

  • минимальная заработная плата х 22%

С 1 апреля 2024 минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Украинцы могут &quot;купить&quot; страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Напомним, что в 2024 году для выхода на пенсию по достижении возраста 60 лет необходимо иметь не менее 31 года страхового стажа. Ежегодно страховой стаж, дающий право выхода на пенсию в 60 лет, увеличивается на 12 месяцев и в 2028 году составит 35 лет.

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