Украинцы могут "купить" страховой стаж для получения пенсии: как это сделать

Украинцы могут "купить" страховой стаж для выхода на пенсию в 60 лет или для получения более высокой пенсии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Как воспользоваться услугой

Прежде всего нужно заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) – сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг фонда.

Затем нужно сделать следующие шаги:

войдите в личный кабинет Пенсионного фонда с использованием квалифицированной электронной подписи, Дія подписи или системы GOV.ID.

выберите раздел "Коммуникация по ПФУ", затем нажмите "Договор на добровольное участие";

внесите персональные данные лица, в пользу которого вы хотите вносить взносы (ФИО, налоговый номер, серию и номер паспорта, дату рождения).

если платите за себя, нажмите "Желаю платить взносы за себя" и укажите необходимую информацию;

дайте согласие на обработку данных и подтвердите внесенные данные;

подпишите договор с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), нажав кнопку "Подписать и оплатить";

уплатите взносы, выбрав удобный для вас способ: через "Portmone" или платежное поручение.

Кто может докупить стаж

Застрахованные и незастрахованные люди

старше 16 лет, принадлежащих к одной из этих категорий:

трудоустроены за границей, однако хотят получать пенсию в Украине;

предпенсионного возраста, которым не хватает стажа для получения пенсии;

с низким уровнем официального дохода, желающих увеличить размер пенсии в будущем.

Вносить взносы можно как за себя, так и за другого человека, если он не является пенсионером.

Чтобы не работающему человеку был зачислен полный месяц страхового стажа, за него должен быть уплачен по меньшей мере минимальный страховой взнос.

Его рассчитывают по формуле:

минимальная заработная плата х 22%

С 1 апреля 2024 минимальный страховой взнос составляет 1760 грн.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.