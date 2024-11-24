Українці можуть допомогти ППО виявляти ракети і дрони: як це зробити

Нині кожен українець може допомогти Силам оборони захистити небо. Для цього вистачить застосунку "ЄППО".

Про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

Застосунок "ЄППО" розроблений українськими волонтерами "Технарі" для того, щоб цивільні, які виявили низьколітаючі ворожі цілі, могли оперативно повідомити про них Повітряні сили. Адже, за словами Черногоренко, дуже часто російські ракети ховаються від радарів у складних ландшафтних умовах, і виявити їх можна тільки побачивши або почувши.

Тут на допомогу і приходить українська розробка. Вона функціонує вже понад два роки та успішно доповнює існуючі системи ППО, надаючи інформацію про малопомітні ракети та дрони.

Як ним користуватись

Спершу треба пройти ідентифікацію через застосунок "Дія", щоб підтвердити свою особу.

Якщо ви помітили або почули ціль:

відкрийте додаток;

оберіть тип об’єкта, який бачите: дрон, ракета, літак чи гелікоптер;

натисніть велику червону кнопку, щоб надіслати повідомлення.

Усього за 2-7 секунди після цього дані з’являються на картах повітряної оборони у всіх офіцерів. Крім того, система використовує штучний інтелект для точного прогнозування траєкторії руху цілей, а мобільні вогневі групи протиповітряної оборони оперативно ліквідовують загрозу.

Також у програмі є функція "У тебе летить", яка безпосередньо попереджає користувачів, що ракета може рухатись в їхньому напрямку.

"ЄППО" допомагає Україні закрити небо на 80%", - повідомила заступниця міністра.

За словами Черногоренко, таких показників вдалось досягти завдяки популярності розробки - 600 000+ завантажень та 200 000 активних користувачів.

"Тому раджу завантажити застосунок і бути готовими його використати в момент чергового обстрілу. Кожне повідомлення, відправлене через ЄППО, може стати вирішальним для збереження життів та захисту наших міст", - додала вона.