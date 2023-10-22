Українці можуть безкоштовно вивчитись на сапера, але не всі

Державна служба зайнятості збільшила перелік професій та спеціальностей, за яким можна отримати ваучер на навчання, до 124 найменувань.

Відтепер можливе навчання за професією "сапер".

"Зараз Україна- найбільш замінована країна у світі. Понад 174 тисячі квадратних кілометрів території України потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Тому гуманітарне розмінування - одне із критично важливих для України питань", - пояснила перший віце-прем’єр-міністр України - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Навчання за новою професією

Навчання за професією "сапер" в Україні здійснюватиметься у восьми закладах освіти для наступних категорій громадян:

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

учасники бойових дій (УБД);

звільнені з військової служби;

45+ років;

люди, які отримали поранення внаслідок війни;

особи з інвалідністю;

люди, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

За словами міністерства, відтепер людина, яка належить до вищеназваних категорій, має професійно-технічну, фахову або вищу освіту, зможе отримати ваучер на навчання номіналом до 27 000 грн та пройти відповідне навчання.

Подати заявку чи дізнатися детальніше про послугу можна за посиланням.

Ваучери на навчання в Україні

Переселенці та ветерани війни в Україні зможуть отримати ваучер на безкоштовне навчання у навчальних закладах.

Загалом з початку року ваучер на навчання отримали 15 187 осіб. Профінансовано за програмою 178 млн грн.

Ваучери доступні, зокрема, для перепідготовки за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра з іншої спеціальності, спеціалізацію або підвищення кваліфікації.

Як в Україні отримати ваучер на безкоштовне навчання і кому він дається - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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