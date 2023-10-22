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Украинцы могут бесплатно выучиться на сапера, но не все

Фото: украинцы могут получить ваучер на бесплатное обучение по профессии сапер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Государственная служба занятости начала выдавать ваучеры на обучение по профессии "сапер". Однако воспользоваться ими могут лишь некоторые группы населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.

Государственная служба занятости увеличила список профессий и специальностей, по которым можно получить ваучер на обучение, до 124 наименований.

Теперь возможно обучение по профессии "сапер".

"Сейчас Украина - самая заминированная страна в мире. Более 174 тысяч квадратных километров территории Украины потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Поэтому гуманитарное разминирование - один из критически важных для Украины вопросов", - объяснила первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины. Юлия Свириденко.

Обучение по новой профессии

Обучение по профессии "сапер" в Украине будет осуществляться в восьми учебных заведениях для следующих категорий граждан:

  • внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

  • участники боевых действий (УБД);

  • уволены с военной службы;

  • 45+ лет;

  • люди, получившие ранения в результате войны;

  • лица с инвалидностью;

  • люди, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

По словам министерства, теперь человек, который принадлежит к вышеназванным категориям, имеет профессионально-техническое, профессиональное или высшее образование, сможет получить ваучер на обучение номиналом до 27 000 грн и пройти соответствующее обучение.

Подать заявку или узнать подробнее об услуге можно по ссылке.

Ваучеры на обучение в Украине.

Переселенцы и ветераны войны смогут получить ваучер на бесплатное обучение в учебных заведениях.

Всего с начала года ваучер на обучение получили 15187 человек. Профинансировано по программе 178 млн. грн.

Ваучеры доступны, в частности, для переподготовки по профессии, подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности, специализацию или повышение квалификации.

Как в Украине получить ваучер на бесплатное обучение и кому он дается - читайте в материале РБК-Украина.

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Учебный год