Українці за минулий рік ввезли понад 220 тисяч авто з пробігом: названі лідери ринку

Середній вік вживаних авто, які у минулому році перейшли на українську реєстрацію, становив 9 років. Найбільша частка в цьому сегменті авторинку належала бензиновим авто – 47%. Далі йдуть дизельні машини з долею у 25%; електромобілі – 18%; авто з ГБО та гібриди – по 5%. Лідером серед ввезених машин з пробігом залишається Volkswagen Golf.

До ТОП-10 найпопулярніших моделей увійшли:

Volkswagen Golf – 12 164 од.;

Renault Megane – 9 608 од.;

Skoda Octavia – 8 083 од.;

Volkswagen Passat – 6 570 од.;

Volkswagen Tiguan – 5 988 од.;

Nissan Leaf – 5 511 од.;

Audi Q5 – 5 316 од.;

Nissan Rogue – 4 950 од.;

Tesla Model 3 – 4 639 од.;

Mazda CX5 – 3 851 од.

Цікаво, що у минулому році автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 65% ринку нових авто. Найпопулярнішими на українському ринку нових легкових автомобілів залишались моделі з бензиновими двигунами. Однак їх ринкова частка відносно 2023 року зменшилась на 7 відсоткових пунктів – до 40%. Водночас сегмент дизельних авто збільшився з 22,8% до 25,6%.

Частка гібридів зросла з 17,7% до 19,5%. Також збільшилась частка електромобілів з 12% до 14,5%. Автомобілям з ГБО знову належало менше 1% ринку нових легковиків.