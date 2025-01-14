Украинцы за прошлый год ввезли более 220 тысяч авто с пробегом: названы лидеры рынка

Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 47%. Далее следуют дизельные машины с долей в 25%; электромобили - 18%; авто с ГБО и гибриды - по 5%. Лидером среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей вошли:

Volkswagen Golf - 12 164 ед;

Renault Megane - 9 608 ед;

Skoda Octavia - 8 083 ед;

Volkswagen Passat - 6 570 ед;

Volkswagen Tiguan - 5 988 ед;

Nissan Leaf - 5 511 ед;

Audi Q5 - 5 316 ед;

Nissan Rogue - 4 950 ед;

Tesla Model 3 - 4 639 ед;

Mazda CX5 - 3 851 ед.

Интересно, что в прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили более 65% рынка новых авто. Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7 процентных пунктов - до 40%. В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%.

Доля гибридов выросла с 17,7% до 19,5%. Также увеличилась доля электромобилей с 12% до 14,5%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.