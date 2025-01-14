RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Украинцы за прошлый год ввезли более 220 тысяч авто с пробегом: названы лидеры рынка

Фото: украинцы за прошлый год ввезли более 220 тысяч авто с пробегом (volkswagen-newsroom.com)
Автор: Константин Широкун

В 2024 году автопарк Украины пополнили более 222,1 тысячи подержанных легковых авто. Отмечается, что это на 4% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Укравтопром".

Средний возраст подержанных авто, которые в прошлом году перешли на украинскую регистрацию, составил 9 лет. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто - 47%. Далее следуют дизельные машины с долей в 25%; электромобили - 18%; авто с ГБО и гибриды - по 5%. Лидером среди ввезенных машин с пробегом остается Volkswagen Golf.

В ТОП-10 самых популярных моделей вошли:

  • Volkswagen Golf - 12 164 ед;
  • Renault Megane - 9 608 ед;
  • Skoda Octavia - 8 083 ед;
  • Volkswagen Passat - 6 570 ед;
  • Volkswagen Tiguan - 5 988 ед;
  • Nissan Leaf - 5 511 ед;
  • Audi Q5 - 5 316 ед;
  • Nissan Rogue - 4 950 ед;
  • Tesla Model 3 - 4 639 ед;
  • Mazda CX5 - 3 851 ед.

Интересно, что в прошлом году автомобили с традиционными двигателями охватили более 65% рынка новых авто. Самыми популярными на украинском рынке новых легковых автомобилей оставались модели с бензиновыми двигателями. Однако их рыночная доля относительно 2023 года уменьшилась на 7 процентных пунктов - до 40%. В то же время сегмент дизельных авто увеличился с 22,8% до 25,6%.

Доля гибридов выросла с 17,7% до 19,5%. Также увеличилась доля электромобилей с 12% до 14,5%. Автомобилям с ГБО снова принадлежало менее 1% рынка новых легковушек.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок