Українці мають право на безкоштовне протезування: куди потрібно звертатись

"Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування. Для отримання протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності", - пише відомство.

Куди варто звертатись

Зазначається, що якщо ви перебуваєте у лікарні, то варто звертатись до соціального працівника, який є у медзакладі.

"У разі, якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи", - додали Мінреінтеграції.

Також допоможе звернення до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Можна подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

Які документи потрібно мати для цього

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових);

висновок про необхідність забезпечення осіб з обмеженнями функціонування допоміжними засобами реабілітації;

посвідчення УБД для військових (за наявності).

Також у міністерстві пояснили, що обираючи протезування за державною програмою, а не за кордоном, особа з протезом може розраховувати на постійний супровід із боку протезного підприємства. Докладніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням.