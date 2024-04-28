Українці мають право на безкоштовне протезування: куди потрібно звертатись

Усі громадяни України, а не лише учасники бойових дій мають право на безкоштовне протезування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Держава гарантує встановлення якісних протезів, а також покриває їх обслуговування. Для отримання протеза не потрібно чекати встановлення інвалідності", - пише відомство.
Зазначається, що якщо ви перебуваєте у лікарні, то варто звертатись до соціального працівника, який є у медзакладі.
"У разі, якщо соціального працівника немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника із територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе вам подати документи", - додали Мінреінтеграції.
Також допоможе звернення до найближчого ЦНАПу, місцевого органу соціального захисту населення чи до територіального управління Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю. Можна подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.
Також у міністерстві пояснили, що обираючи протезування за державною програмою, а не за кордоном, особа з протезом може розраховувати на постійний супровід із боку протезного підприємства. Докладніше ознайомитися з інформацією можна за посиланням.
Минулої осені Кабмін розширив можливості державної програми протезування. Відтепер учасники бойових дій матимуть змогу отримати протез підвищеної функціональності без здійснення первинного протезування механічним протезом.
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі у матеріалі РБК-Україна.
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