Украинцы имеют право на бесплатное протезирование: куда нужно обращаться

Все граждане Украины, а не только участники боевых действий, имеют право на бесплатное протезирование.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Государство гарантирует установку качественных протезов, а также покрывает их обслуживание. Для получения протеза не нужно ожидать установления инвалидности", - пишет ведомство.
Отмечается, что если вы находитесь в больнице, то следует обращаться к социальному работнику, который находится в медучреждении.
"В случае если социального работника нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет вам подать документы", - добавили Минреинтеграции.
Также поможет обращение в ближайший ЦПАУ, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Можно подать документы онлайн через электронный кабинет личности с инвалидностью.
Также в министерстве пояснили, что, выбирая протезирование по государственной программе, а не за границей, лицо с протезом может рассчитывать на постоянное сопровождение со стороны протезного предприятия. Более подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке.
Прошлой осенью Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Теперь участники боевых действий смогут получить протез повышенной функциональности без осуществления первичного протезирования механическим протезом.
О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.
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