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Украинцы имеют право на бесплатное протезирование: куда нужно обращаться

Архивное фото: украинцы имеют право на бесплатное протезирование (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Все граждане Украины, а не только участники боевых действий, имеют право на бесплатное протезирование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Государство гарантирует установку качественных протезов, а также покрывает их обслуживание. Для получения протеза не нужно ожидать установления инвалидности", - пишет ведомство.

Куда следует обращаться

Отмечается, что если вы находитесь в больнице, то следует обращаться к социальному работнику, который находится в медучреждении.

"В случае если социального работника нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет вам подать документы", - добавили Минреинтеграции.

Также поможет обращение в ближайший ЦПАУ, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Можно подать документы онлайн через электронный кабинет личности с инвалидностью.

Какие документы нужно иметь для этого

  • паспорт гражданина Украины;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);
  • заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;
  • удостоверение УБД для военных (при наличии).

Также в министерстве пояснили, что, выбирая протезирование по государственной программе, а не за границей, лицо с протезом может рассчитывать на постоянное сопровождение со стороны протезного предприятия. Более подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке.

Подробнее на эту тему

Прошлой осенью Кабмин расширил возможности государственной программы протезирования. Теперь участники боевых действий смогут получить протез повышенной функциональности без осуществления первичного протезирования механическим протезом.

О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте в материале РБК-Украина.

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