Украинцы имеют право на бесплатное протезирование: куда нужно обращаться

"Государство гарантирует установку качественных протезов, а также покрывает их обслуживание. Для получения протеза не нужно ожидать установления инвалидности", - пишет ведомство.

Куда следует обращаться

Отмечается, что если вы находитесь в больнице, то следует обращаться к социальному работнику, который находится в медучреждении.

"В случае если социального работника нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет вам подать документы", - добавили Минреинтеграции.

Также поможет обращение в ближайший ЦПАУ, местный орган социальной защиты населения или территориальное управление Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью. Можно подать документы онлайн через электронный кабинет личности с инвалидностью.

Какие документы нужно иметь для этого

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка об обстоятельствах травмы командира воинской части (для военных);

заключение о необходимости обеспечения лиц с ограничениями функционирования вспомогательными средствами реабилитации;

удостоверение УБД для военных (при наличии).

Также в министерстве пояснили, что, выбирая протезирование по государственной программе, а не за границей, лицо с протезом может рассчитывать на постоянное сопровождение со стороны протезного предприятия. Более подробно ознакомиться с информацией можно по ссылке.