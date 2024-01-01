Українці масово ігнорують збір підписів на псевдовибори РФ

Українці на тимчасово окупованих територіях ігнорують загарбників у їх прагненні зібрати якнайбільше підписів на псевдовибори в РФ. Навіть під дулами автоматів у росіян вдалось зібрати в українців не більше 5 тисяч підписів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою "вибори президента рф". В межах цього пропагандистського дійства, яке направлене на створення ілюзії підтримки окупації з боку місцевих, росіяни наразі збирають підписи у підтримку “кандидата” владіміра путіна, який офіційно є міжнародним злочинцем", - йдеться в повідомленні ЦНС. Зазначається, що відповідні підписи збирають "волонтери", які обходять будинки місцевих у супроводі російських військових. Втім попри примусовість процесу, організацію збору серед працівників "держустанов", наразі ворог зібрав не більше 5 тисяч підписів. У Центрі національного спротиву закликали українців і надалі ігнорувати ініціативи окупантів, не брати участь у "виборах" та не відчиняючи дверей приспішникам РФ.