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Українці масово ігнорують збір підписів на псевдовибори РФ

Україна, Понеділок 01 січня 2024 16:52
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Українці масово ігнорують збір підписів на псевдовибори РФ Фото: українці з окупованих територій масово ігнорують збір підписів на псевдовибори РФ (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українці на тимчасово окупованих територіях ігнорують загарбників у їх прагненні зібрати якнайбільше підписів на псевдовибори в РФ. Навіть під дулами автоматів у росіян вдалось зібрати в українців не більше 5 тисяч підписів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях триває фарс під назвою "вибори президента рф". В межах цього пропагандистського дійства, яке направлене на створення ілюзії підтримки окупації з боку місцевих, росіяни наразі збирають підписи у підтримку “кандидата” владіміра путіна, який офіційно є міжнародним злочинцем", - йдеться в повідомленні ЦНС.

Зазначається, що відповідні підписи збирають "волонтери", які обходять будинки місцевих у супроводі російських військових. Втім попри примусовість процесу, організацію збору серед працівників "держустанов", наразі ворог зібрав не більше 5 тисяч підписів.

У Центрі національного спротиву закликали українців і надалі ігнорувати ініціативи окупантів, не брати участь у "виборах" та не відчиняючи дверей приспішникам РФ.

Вибори у Росії

У Росії вибори президента триватимуть три дні - з 15 по 17 березня 2024 року. 8 грудня російський диктатор Володимир Путін офіційно заявив про намір знову переобиратися.

Як писало Reuters, у такому разі Путін зможе залишатися при владі щонайменше до 2030 року. Причому прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков уже заявив, що Путіна переобирають із результатом у 90% голосів.

Окупанти в рамках підготовки до виборів уже почали завозити "агітаторів" на тимчасово окуповані території України.

Напередодні стало відомо, що ЦВК РФ ухвалила постанову, згідно з якою вибори-2024 пройдуть на захопленій частині України.

Нещодавно ми писали рекомендації від віцепрем’єр-міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, як саме українцям потрібно діяти під час "виборів" РФ на окупованих територіях.

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